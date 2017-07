Erstes chinesisch-russisches Flottenmanöver in der Ostsee

Eine für europäische Gewässer äußerst ungewöhnliche Kombination von Marineeinheiten sorgt in NATO-Europa, den neutralen Staaten Skandinaviens und den USA für großes Interesse: Eine Flottille aus drei chinesischen Kriegsschiffen wird in Kürze in der Ostsee eintreffen und dort mit der russischen Ostseeflotte (der Baltischen Flotte) mehrtägige Manöver abhalten. Es sind die ersten sino-russischen Militärmanöver im Ostseeraum, der im Zuge der Spannungen zwischen Russland und dem Westen in den vergangenen Jahren ohnehin zu einem Raum regelmäßiger wechselseitiger Machtdemonstrationen beider Seiten geworden ist.

Bereits im Juni hatten militärische Fachmedien angedeutet, dass die chinesische Flottille aus dem Zerstörer "Changsha", der Fregatte "Yungcheng" und einem Flottenversorger bestehen würde. Nach Angaben aus NATO-Kreisen wurden die drei Schiffe am Montag unter anderem von der niederländischen Marine gesichtet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Chinesen gegen Ende dieser Woche im Hafen von Baltijsk, dem Sitz der Baltischen Flotte in der russischen Exklave Kaliningrad, erwartet würden.

Die Übung namens "Joint Sea 2017" solle im Kern vom 24. bis 27. Juli in der Ostsee mit Schwerpunkt im Raum zwischen Kaliningrad und Sankt Petersburg stattfinden. Die Baltische Flotte werde dazu mindestens sieben größere Schiffe (Zerstörer, Fregatten, Korvetten) sowie weitere kleinere Einheiten und Luftfahrzeuge abstellen. Zudem fänden in der Barentssee, einem Gebiet des Arktischen Ozeans, Manöver statt, doch die Chinesen.

"Subtile Unterstützung Russlands in Europa"

Chinas Staatsmedien schrieben über dieses beispiellose Manöver im Vorfeld, es solle "die strategische Partnerschaft und Koordination zwischen China und Russland stärken und ausbauen und die Freundschaft zwischen den Streitkräften beider Länder ausbauen". Westliche Beobachter sprechen von einem Signal Pekings, das überall als Großmacht wahrgenommen werden wolle, und von einer "subtilen Geste der Unterstützung für Russlands Versuche, auf die europäische Sicherheitsordnung Einfluss zu nehmen".

Der Westen hatte übrigens erst vor kurzem noch weit größere Marinemanöver in der Ostsee absolviert: Im Zuge von "BALTOPS 2017" übten von 1. bis 16 Juni nicht weniger als 50 Schiffe und noch mehr Flugzeuge aus 14 Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Polen, Norwegen, Deutschland, Frankreich und Schweden. BALTOPS fand heuer sogar schon zum 45. Mal statt; diese NATO-Manöverserie hatte bereits 1972 begonnen, als die UdSSR und der Warschauer Pakt noch existierten und die Ostseeanrainer Polen und die DDR kommunistisch waren.

Dass sich China in der Ostsee dauerhaft militärisch verankern wollen, wie es seit Jahren in anderen Seegebieten geschieht (etwa im Südchinesischen Meer und Indischen Ozean), wird zwar weithin verneint. Allerdings erwähnt etwa Magnus Nordenman vom Brent Scowcroft Center of International Security in Washington, dass militärische Machtprojektionen bzw. die Fähigkeit dazu typischerweise auch mit wirtschaftlichen Interessen verbunden sind, und dass sich diesbezüglich aus Sicht Chinas eben auch im Norden des Eurasischen Kontinents etwas tue: Russland verfolge den Langzeitplan einer Öffnung der Nordostpassage, also eines Seewegs vom Nordpazifik entlang der sibirischen Küste bis in den Nordatlantik - eine Aussicht, die angesichts längerer eisfreier Zeitabschnitte im Arktischen Meer realistischer wird.

Nordumfahrung Eurasiens

Frachtschiffe auch aus China könnten von dort schneller Nordeuropa erreichen, und über die Ostsee mit ihren Anliegerstaaten wie Schweden, Finnland, Polen und Russland könnte sich China zusätzliche Eintrittswege in die regionalen Volkswirtschaften eröffnen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass chinesische Kriegsschiffe in der Ostsee fahren: Das fand erstmals 2015 statt, als eine vergleichbar große Abordnung der Volksmarine Häfen in Dänemark, Polen und Finnland besuchte. Im Mittelmeer und im Schwarzen Meer sind die Chinesen schon einige Jahre länger unterwegs und legten etwa vor Spanien, Italien und Griechenland an. 2015 übten chinesische Kriegsschiffe mit russischen auch vor Syrien. 2011 holten chinesische Marineschiffe im Verein mit gecharterten griechischen Fähren chinesische Bürger aus Libyen im Vorfeld und während des dortigen Bürgerkriegs.

Schließen Chinesische Fregatte eskortiert griechisches Schiff mit Chinesen, die Libyen verlassen, Frühjahr 2011 – news.cn

Der Zerstörer Changsha gilt laut Chinas Volksmarine zusammen mit den anderen bisher sechs aktiven Einheiten seiner Klasse (Typ 52D bzw. "Luyang-III-Klasse") als einer der besten Zerstörer der Welt und "Frucht der Anstrengungen, eine Hochseeflotte zu bauen". Abgesehen vom Flugzeugträger "Liaoning" sind die Schiffe dieser Klasse mit 7500 Tonnen Verdrängung bei fast 160 Meter Länge auch die aktuell größten in Chinas Flotte. Der erste Zerstörer der Luyang-III-Klasse ist erst seit 2014 in Dienst.

Schließen Älteres Bild der Changsha – Xinhua

(dpa/wg)