Wie deutsche IS-Kämpfer Christen vertrieben

Mit im Schoß verschränkten Händen sitzt Sabiha Matti auf einer der abgenutzten, weiß gestrichenen Holzliege im Wohnzimmer. Die 59 Jahre alte, magere Frau rutscht mit den Füßen auf dem nackten Betonboden nervös hin und her. Ihr Gesicht von tiefen Furchen durchzogen. „Ich will über sie nicht sprechen, sonst kommen sie wieder“, sagt sie und dreht sich kurz nach links und rechts. Mit „sie“ sind die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates (IS) gemeint, die Matti drei Jahre lang gefangen hielten, weil sie an Christus glaubt.