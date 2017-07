Rom sieht "keinen Flüchtlingsnotstand" in Italien

Trotz anhaltender Ankünfte ist Italien laut der

Regierung in Rom nicht mit einem Flüchtlingsnotstand konfrontiert.

Die Bedingungen, um in Italien wegen der massiven

Flüchtlingsankünfte einen "humanitären Notstand" auszurufen, wie es Rechtsparteien fordern, seien nicht vorhanden, sagte der

italienische Innenminister Marco Minniti am Donnerstag. Man arbeite an einer Aufstockung bei den Unterkünften für Migranten. Allerdings, so klagte Minniti, hätten bislang nur 3100 von rund 8000 Gemeinden in Italien Flüchtlinge aufgenommen.

Der Innenminister plant für kommende Woche (25. Juli) ein Treffen

mit Vertretern der bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer

engagierten Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Dabei soll unter

anderem über einen von der italienischen Regierung verfassten

Verhaltenskodex diskutiert werden. Das Papier umfasst elf Punkte.

NGOs, die den Kodex nicht unterzeichnen oder gegen ihn verstoßen,

kann demnach die Einfahrt in italienische Häfen verweigert werden.

Der Forderungskatalog an die privaten Seenotretter sieht unter

anderem ein absolutes Verbot für NGOs vor, in libysche Gewässer

einzufahren, außer es besteht "Gefahr im Verzug für menschliches

Leben auf See". Transponder zur Ortung der Rettungsschiffe dürfen

nicht abgeschaltet werden.

Alfano und Kurz sprechen über Brenner

Indes treffen sich - vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen Italien und Österreich wegen der Brenner-Grenze - die Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem italienischen Amtskollege Angelino Alfano in Wien. Äußerungen von Kurz beim EU-Außenministerrat am Montag in Brüssel hatte in den vergangenen Tagen für großen Unmut im südlichen Nachbarland gesorgt. Kurz hatte Italien erneut vor einem

"Weiterwinken" von Flüchtlingen Richtung Norden gewarnt und damit gedroht notfalls "die Brenner-Grenze schützen" zu wollen. In Italien wurden die Aussagen als Wahlkampfgetöse kritisiert.

Alfano hat heute in Wien die Prioritäten des italienischen Vorsitzes bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im kommenden Jahr vorgestellt: Man werden "den Focus (...) auch auf die Mittelmeerregion ausrichten".

Dabei gehe es nicht nur um die Themen Terrorbekämpfung und

Migration. Es gebe nicht nur um Bedrohungen, sondern auch Chancen der Mittelmeerregion. So will Italien im Rahmen der OSZE nach den Worten Alfanos auch Toleranz und den interreligiösen und

interkulturellen Dialog fördern. Sicherheit und Stabilität in der

Mittelmeerregion seien "ergänzend" zu Sicherheit und Stabilität in

Eurasien zu sehen, betonte Alfano.

(APA)