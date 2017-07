Deutschland will Reisehinweise für die Türkei verschärfen

Im Streit zwischen der Türkei und Deutschland über die Inhaftierung deutscher Staatsbürger wird der Ton immer schärfer. Angesichts der zahlreichen Konflikte mit der Türkei hat Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel eine "Neuausrichtung" der Politik der deutschen Regierung gegenüber Ankara angekündigt. Dies sei mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel abgesprochen, sagte Gabriel am Donnerstag in Berlin.

Zu den Maßnahmen gehört nach seinen Angaben unter anderem eine Verschärfung der Reisehinweise für die Türkei. Jedermann könne wie der verhaftete Menschenrechtler Peter Steudtner unter den Verdacht der Unterstützung von Terrororganisationen geraten, so Gabriel. "Völlig unbescholtene deutsche Staatsbürger können davon erfasst werden." Deswegen seien die Reisehinweise für die Türkei von einzelnen Personengruppen auf alle Deutschen ausgeweitet worden.

Türkeireisenden werde zudem empfohlen, sich bei der Botschaft oder Konsulaten registrieren zu lassen. "Wir können gar nicht anders", sagte der deutsche Außenminister mit Verweis auf die Festnahme Deutscher in der Türkei.

Zudem müssten Investitionskredite und Wirtschaftshilfen wie

sogenannte Hermes-Bürgschaften ebenso überdacht werden wie

Vorbereitungshilfen der EU für einen Beitritt. Man könne nicht so

weitermachen wie bisher. Hermes-Bürgschaften sind

Exportkreditversicherungen der deutschen Regierung.

"Einmischung in innere Angelegenheiten"

Das türkische Außenministerium erklärte am Donnerstag, die deutschen Äußerungen zur Festnahme von Menschenrechtsaktivisten seien nicht akzeptabel. "Das war eine direkte Einmischung in Angelegenheiten der türkischen Justiz."

Zudem sei mit den von deutscher Seite gewählten Äußerungen eine

Grenze überschritten worden. Die deutsche Regierung hatte am

Mittwoch nach der Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner ihre Tonlage gegenüber Ankara verschärft. Dem türkischen Botschafter wurde dem Auswärtigen Amt zufolge "klipp und klar gesagt, dass die Verhaftung von Peter Steudtner und anderen Menschenrechtsaktivisten nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel und schon gar nicht vermittelbar ist". Die gegen ihn

erhobenen Terrorismusvorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen. Er müsse unverzüglich freigelassen werden. Das Vorgehen gegen Menschenrechtsorganisationen sei eine "dramatische Verschärfung".

In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung scharfe

Stellungnahmen vermieden. Außenminister Sigmar Gabriel unterbrach am Mittwoch seinen Urlaub, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Welche Maßnahmen der Außenminister ergreifen will, ist noch unklar. Nach Angaben von SPD-Chef Martin Schulz erwägt Gabriel eine Verschärfung der Reisehinweise zum Schutz deutscher Staatsbürger in der Türkei - das wäre ein erheblicher Einschnitt in den Beziehungen. Die Opposition und der SPD-Kanzlerkandidat verlangten, Finanzhilfen für den NATO-Partner einzustellen.

Kern kritisiert Türkei

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat indes die

Verhaftung und verhängte Untersuchungshaft gegen

Menschenrechtsaktivisten in der Türkei als "völlig inakzeptabel"

kritisiert. "Es handelt sich um den durchsichtigen Versuch,

Menschenrechtsverteidiger einzuschüchtern und mundtot zu machen", erklärte Kern am Donnerstag in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

"Die türkische Regierung muss endlich auf den Boden der

Menschenrechte zurückkehren", forderte Kern und kündigte an, "auf

allen Ebenen auf die sofortige Freilassung der betroffenen

Mitarbeiter von Amnesty International und der beiden ausländischen Opfer" zu drängen.