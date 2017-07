Deutschland überprüft Rüstungsdeals mit Türkei

Der Streit zwischen Berlin und Ankara zeigt erste konkrete Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder: Die deutsche Regierung überprüft alle Rüstungsprojekte mit der Türkei, gab eine Sprecherin des deutschen Wirtschaftsministeriums am Freitag bekannt. Die "Bild"-Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass Berlin die Waffendeals bereits auf Eis gelegt habe.

Das deutsche Außenministerium hatte am Donnerstag eine "Neuausrichtung" der Politik gegenüber Ankara angekündigt. Neben verschärften Hinweisen für Türkei-Urlauber kündigte das Ressort auch an, Wirtschaftshilfen und Exportgarantien für die Türkei zu überdenken. Die Regierung in Ankara warf der Bundesregierung daraufhin eine "große politische Verantwortungslosigkeit" vor. Anlass für die Maßnahmen sind die jüngsten Inhaftierungen von Menschenrechtsaktivisten in der Türkei, darunter der Deutsche Peter Steudtner.

Zugleich haben die deutschen Nachrichtensender n-tv und N24 am Freitag eine Werbekampagne eines türkischen Verbandes für den Wirtschaftsstandort Türkei gestoppt. Die Spots, die seit Mitte Juni ausgestrahlt wurden, hatten am Donnerstag in sozialen Netzwerken Verwunderung und Unmut ausgelöst. Sie liefen auch im Vorfeld und nach der Pressekonferenz des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel über die verschärften Maßnahmen.

Die Werbekampagne war bereits im vergangenen Jahr kurz nach dem gescheiterten Putschversuch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angestoßen worden. Eine Vereinigung der türkischen Exportwirtschaft hatte Türkei-Chefs multinationaler Konzerne wie Toyota, GE und Unilever für eine Kampagne in Deutschland und sechs weiteren Industrieländern gewonnen. Die Wirtschaftsbosse äußern sich in Anzeigenmotiven und Imagespots positiv über ihre Erfahrungen am Wirtschaftsstandort Türkei und werben für Investitionen.

Stopp der EU-Finanzhilfen im Gespräch

Der türkische Wirtschaftsminister reagierte auf die Schritte mit Besorgnis: Deutsche Investitionen in der Türkei seien durch die Regierung und die Gesetze des Landes garantiert. Berichte, die Türkei habe der deutschen Regierung eine Liste mit Firmen gegeben, denen sie Verbindungen zum Putschversuch im vergangenen Jahr vorwirft, wies der Minister in dem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters als falsch zurück.

Die Krise mit Deutschland sei vorübergehend, sagte Zeybekci am Donnerstagabend. Mit Aussagen, die nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden anrichten könnten, müsse man sich zurückhalten. "Deutschland muss Kommentare, die unangebracht sind, überprüfen."

Die Regierung in Berlin verteidigte ihre Maßnahmen am Freitag - und schließt weitere Schritte nicht aus: "Wir werden zu jedem Zeitpunkt prüfen, ob weitere Beschlüsse notwendig sind. Und die werden wir dann gegebenenfalls auch öffentlich verkünden", sagte Kanzleramtsminister Peter Altmaier am Freitag im ZDF. So sollen die Brüsseler Finanzhilfen für den EU-Beitrittskandidaten Türkei überdacht werden.

Schäuble vergleicht Türkei mit DDR

Scharfe Worte fand der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Er verglich die Türkei ein Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch mit der DDR: "Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein. Das erinnert mich daran, wie es früher in der DDR war".

Gleichzeitig wächst die Sorge über die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes und türkischer extremistischer Gruppen in Deutschland. "Wir haben Kenntnis über Einflussnahme der türkischen Regierung in Richtung türkische Gemeinschaft hier in Deutschland", sagte der deutsche Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Der türkische Geheimdienst habe sich außerhalb des deutschen Rechts bewegt und nachrichtendienstliche Informationen über Personen gesammelt. Maaßen sprach von Versuchen, die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland einzuschüchtern, sofern diese gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eingestellt sei.

