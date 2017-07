Deutschlands Finanzminister vergleicht Türkei mit der DDR

Der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei spitzt sich zunehmend zu. Nachdem der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel deutsche Touristen und Unternehmer am Donnerstag vor Aufenthalten bzw. Tätigkeiten in der Türkei gewarnt hatte, kündigte Ankara an, "angemessen" auf derartige Äußerungen reagieren zu wollen. Nun legte der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit einem Vergleich nach.

"Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein", sagte Schäuble in der Freitagausgabe der "Bild"-Zeitung. Und er ergänzte: "Das erinnert mich daran, wie es früher in der DDR war." Schäuble sagte, die Bundesregierung könne für die Sicherheit deutscher Türkei-Touristen "nicht mehr garantieren".

Auch der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) warnte vor Reisen in die Türkei. Er sagte, ebenfalls in der "Bild"-Zeitung von Freitag, "wer in die Türkei reist, verbringt seinen Urlaub leider nicht in einem Rechtsstaat".

Zuvor hatte das Außenministerium am Donnerstag eine "Neuausrichtung" der Politik gegenüber Ankara angekündigt. Neben verschärften Hinweisen für Türkei-Urlauber kündigte das Ressort auch an, Wirtschaftshilfen und Exportgarantien für die Türkei zu überdenken. Die Regierung in Ankara warf der Bundesregierung daraufhin eine "große politische Verantwortungslosigkeit" vor.

