Männer unter 50 Jahren dürfen Jerusalems Altstadt nicht betreten

Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen: In der Nacht auf Freitag wurden dort mehr als 20 Palästinenser verletzt. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden zwei Menschen mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine israelische Polizeisprecherin teilte mit, Dutzende Muslime hätten in der Altstadt Steine und Glasflaschen auf Polizisten geworfen.

Und noch eine Bekanntgabe tätigte die israelitische Polizei: Sie untersagte Männern unter 50 Jahren den Zugang für die heutigen Freitagsgebete. Der Zugang zur Altstadt und zum Tempelberg sei nur Männern ab dem Alter von 50 Jahren sowie allen Frauen gestattet, wurde mitgeteilt.

Auslöser der Spannungen ist eine Verschärfung der Zugangskontrollen für muslimische Gläubige auf dem Tempelberg. Die Kontrollen mit Metalldetektoren, die von den Palästinensern abgelehnt werden, hatte Israel am Sonntag nach einem blutigen Attentat eingeführt. Drei israelische Araber hatten am vergangenen Freitag zwei Polizisten an einem Zugangstore zum Tempelberg durch Schüsse tödlich verletzt. Anschließend wurden sie selbst erschossen.

Der Tempelberg (Arabisch: Al-Haram Al-Scharif) ist das drittwichtigste Heiligtum des Islams nach Mekka und Medina. An ihm befindet sich auch die jüdische Klagemauer, einziger Überrest des von den Römern im Jahr 70 zerstörten Zweiten Jüdischen Tempels.

