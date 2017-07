Polens Präsident Duda legt Veto gegen Justizreform ein

Nach tagelangen Protesten und Kritik aus der EU hat sich Polens Präsident Andrzej Duda dem Druck gebeugt: Im Streit über die Justizreform stellt sich das Staatsoberhaupt gegen die konservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Duda kündigte am Montag in Warschau sein Veto gegen die Reform an, die in der Nacht zum Samstag im Senat die letzte Parlamentshürde genommen hatte. Beide Parlamentskammern werden von der Regierungspartei PiS dominiert, von der auch Duda unterstützt wird.

Die nationalkonservative Regierung verfolgt mit einer Reihe von Gesetzen das Ziel, ihren Einfluss auf die Justiz des Landes zu vergrößern. Unter anderem sollte das Parlament künftig auch über die Besetzung des Landesrichterrats entscheiden. Bereits nach ihrem Amtsantritt im November 2015 hatte die Regierung unter Ministerpräsident Beata Szydlo in die Unabhängigkeit des polnischen Verfassungsgerichts eingegriffen und die Ernennung von fünf Verfassungsrichtern rückgängig gemacht.

Auch am Sonntag waren wieder Tausende Polen in der Hauptstadt Warschau und anderen polnischen Städten vor Gerichtsgebäude gezogen. Unter "Demokratie"- und "Freiheit"-Rufen hatten sie den Präsidenten zu einem Veto aufgefordert.

Die EU-Kommission drohte Warschau mit Sanktionen, die bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene führen könnten. Anfang 2016 hatte sie bereits ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen eingeleitet.

(APA/Reuters/dpa)