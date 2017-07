Zweite Chance für den abgestürzten „Überflieger“ zu Guttenberg

Als Horst Seehofer im Münchner Olympiapark am Wochenende seinen „Bayernplan“ für den Bundestagswahlkampf präsentierte, interessierte seine Parteifreunde weniger das Programm als vielmehr die Spekulationen um Koalitionen und Personen, die der bayerische Ministerpräsident losgetreten hatte. Dass Seehofer sein Veto gegen eine Allianz mit den Grünen aufgegeben hat, ist tatsächlich ein Novum – und eine neue Volte in der an überraschenden Wendungen reichen Biografie des CSU-Chefs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2017)