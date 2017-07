Frankreich will eigene Hotspots in Libyen errichten

Frankreich will noch im heurigen Sommer sogenannte Hotspots für Flüchtlinge im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen einrichten. Paris wolle dabei mit der EU oder alleine handeln, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag. "Ich will das ab diesem Sommer machen," sagte Macron bei einem Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Orleans. Zentrale Registrierungsstellen für Flüchtlinge gibt es bereits in EU-Grenzländern wie Griechenland und Italien.

Durch die Flüchtlingszentren sollten Menschen ohne Chancen auf Asyl davon abgehalten werden, mit einer Überfahrt über das Mittelmeer große Risiken einzugehen. Von Libyen aus versuchen zahlreiche afrikanische Flüchtlinge, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Immer wieder ertrinken Flüchtlinge bei der riskanten Überfahrt.

Kurz begrüßt Macrons Vorschlag

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßte die Pläne Macrons. "Wir begrüßen das als wichtigen Beitrag zur Schließung der Mittelmeerroute und zum Stopp illegaler Migration", sagte ein Sprecher von Kurz am Donnerstag der APA auf Anfrage. Was einen Beitrag Österreichs für die Bemühungen Frankreichs betrifft, so hieß es aus dem Außenministerium, dass "Details noch zu klären" seien. "Ein finanzieller Beitrag ist vorstellbar."

Befürworter von Flüchtlingszentren außerhalb der EU wie Kurz hatten wegen der chaotischen Lage in Libyen bisher eher auf stabilere nordafrikanische Staaten wie Tunesien oder Ägypten gesetzt. Die Zustände in den bestehenden libyschen Flüchtlingslagern gelten als katastrophal. Zuletzt hat auch Italien angeboten, sechs Schiffe zur Verstärkung der libyschen Küstenwache zu entsenden und gerettete Flüchtlinge nach Libyen zurückzubringen.

(APA)