Frankreich will eigenen Hotspot in Libyen errichten

Frankreich will noch in diesem Sommer sogenannte Hotspots für Flüchtlinge im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen einrichten. Frankreich wolle dabei mit der EU oder alleine handeln, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag bei einem Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Orleans.

Damit sollten Menschen ohne Chancen auf Asyl davon abgehalten werden, mit einer Überfahrt über das Mittelmeer große Risiken einzugehen. In den letzten Monaten hatten mehrere EU-Politiker die Errichtung von Aufnahmezentren für Migranten außerhalb der Europäischen Union gefordert.

Frankreich nimmt in Libyen eine Vermittlerrolle ein. Diese Woche saß Macron einem Treffen zwischen dem libyschen Premierminister Fayez al-Serraj und dem einflussreichen Kommandanten Khalifa Haftar vor. Aus dem krisengeplagten Libyen starten in den letzten Monaten regelmäßig Flüchtlingsboote mit Menschen aus afrikanischen Ländern die Überfahrt über das Mittelmeer.

