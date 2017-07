Venezuela: Opposition ignoriert Demoverbot

Caracas. Vor der umstrittenen Wahl zur Verfassungsversammlung am Sonntag hat Venezuelas Regierung ein Demonstrationsverbot verhängt. Das Verbot gilt bis Dienstag. Die Opposition will den Aufruf indessen ignorieren und kündigte weitere Proteste an. Bei den jüngsten Demonstrationen kamen sieben Menschen ums Leben. Seit Beginn der Massendemonstrationen im April starben mehr als 100 Venezolaner.

Die Opposition lehnt die Wahl ab. Sie wirft dem sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, damit diktatorische Vollmachten anzustreben. Am Donnerstag hatte die Opposition zu einem Generalstreik aufgerufen. Er wurde jedoch nicht in dem Maß befolgt wie ein Ausstand in der vergangenen Woche. Mit der Protestwelle soll Maduro zur Absage der Wahl gezwungen werden. Die Versammlung könnte die Verfassung ändern und das derzeit von der Opposition dominierte Parlament auflösen.

Die Gegner von Maduro werfen ihm vor, eine Diktatur und einen staatlichen Umbau nach dem Vorbild Kubas anzustreben. Sie fordern vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen. Die USA reagierten mit Sanktionen gegen einflussreiche Personen aus Regierung, Militär und dem staatlichen Ölunternehmen PDVSA auf die Pläne Maduros.

Wegen einer befürchteten Gewalteskalation forderte die US-Regierung Familien von Diplomaten auf, das Land zu verlassen. Das teilte das Außenministerium in Washington mit.

„Einnahme von Venezuela“

Das Oppositionsbündnis Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rief zur „Einnahme von Venezuela“ auf. Das seit 1999 von Sozialisten regierte Land mit den größten Ölreserven der Welt steht nach Jahren der Misswirtschaft am Rand des Ruins. Gewalt, Lebensmittel- und Medizinmangel prägen den Alltag.

Maduro bot dem MUD einen Dialog an. Die Opposition knüpfte daran aber Bedingungen: Abschied Maduros von der Macht, eine Absage der Verfassungsreform und Neuwahlen. Beobachter rechnen mit einer Eskalation, wenn am Sonntag die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung stattfindet.

Durch die Bevorzugung von Vertretern der Arbeiterklasse bei der Versammlung wird eine Mehrheit für Sympathisanten Maduros erwartet. Die Opposition fürchtet den Umbau zu einer Diktatur über den Hebel der Reform. Gewählt werden 545 Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung.

Davon vertreten 364 Mitglieder jeden Kommunalbezirk im Land – dafür stehen 3200 Kandidaten zur Wahl. Aufgestellt wurden viele Vertreter der Partido Socialista Unido de Venezuela, auch Maduros Ehefrau, Cilia Flores. Dazu kommen 181 Personen aus Sektoren, die vorwiegend den Sozialisten nahestehen. Mittlerweile haben zehn Fluggesellschaften den Flugverkehr nach Caracas eingestellt, Zehntausende Menschen sind aus Venezuela geflüchtet. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2017)