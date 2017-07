Messerattacke in Hamburg: Tatverdächtiger war als Islamist bekannt

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt wurde bei einer Pressekonferenz am Samstag ein "Tagesspiegel"-Medienbericht bestätigt, wonach der Tatverdächtige den Behörden als Islamist bekannt war. Der in den VAE geborene Mann (26) hatte Schutz in Deutschland gesucht und war eigentlich ausreisepflichtig. Nach Angaben von Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz konnte der Tatverdächtige nicht abgeschoben werden, weil er keine Papiere hatte.

Bei der Messerattacke im Hamburger Stadtteil Barmbek wurde ein 50-jähriger Mann getötet und sieben weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Sie seien außer Lebensgefahr, hieß es am Samstag von Innensenator Andy Grot.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann am Freitagnachmittag in dem Supermarkt mit einem Küchenmesser wahllos auf Kunden eingestochen und war dann geflohen. Verfolger überwältigten den Angreifer, Beamte konnten ihn festnehmen.

Bei den Verletzten handelt es sich um eine 50-jährige Frau und vier Männer im Alter von 19, 56, 57 und 64 Jahren. Ein 35 Jahre alter Mann wurde zudem bei der Überwältigung des Messerstechers verletzt.

Innensenator: "Erbärmliche Tat"

Innensenator Grote rief am Samstag die Bürger der deutschen Metropole auf, dem Hass die Stirn zu bieten und sich nach dem blutigen Angriff nicht von Angst leiten zu lassen. Grote sprach von einer "erbärmlichen, verachtenswerten Tat" eines Menschen, der offenbar als Schutzsuchender nach Deutschland gekommen sei. Der Angriff habe die Opfer wie aus dem Nichts getroffen. "Es hätte jeden von uns genauso treffen können", sagte er.

