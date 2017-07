Zweifel an Erdoğan in der eigenen Partei

Recep Tayyip Erdoğan bleibt bei seinem Kurs: Er habe kein Vertrauen mehr in die westlichen Verbündeten der Türkei, sagte der türkische Präsident laut Medienberichten vor wenigen Tagen hinter verschlossenen Türen zu Funktionären seiner Regierungspartei AKP. Und am Montag gaben die türkischen Behörden bekannt, in der vergangenen Woche weitere 1098 Personen im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor einem Jahr und angeblichen Verbindungen zu militanten Gruppen festgenommen zu haben. Doch innenpolitisch sieht sich der Präsident von Gegnern umgeben und will Posten in der AKP verstärkt mit treuen Gefolgsleuten besetzen. Selbst in Erdoğans eigener Anhängerschaft werden Zweifel an der harten Linie laut. Insbesondere der Prozess gegen die Journalisten der Oppositionszeitung „Cumhuriyet“ und der Streit mit Deutschland werden für den Präsidenten zur politischen Last.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2017)