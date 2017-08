Die zehn Tage Rampenlicht des Anthony Scaramucci

Eine Amtszeit wie ein Strohfeuer. Immerhin zehn Tage konnte sich Anthony Scaramucci Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses nennen. Er sollte eigentlich Ordnung und Struktur in die präsidentielle Kommunikation bringen, daraus wurde nichts. Trump-Sprecher Sean Spicer gab auf, Stabschef Reince Priebus kündigte wenig später. Und nun war es der neue Stabschef, John Kelly, der wieder Ordnung herstellen wollte. Also hieß es für Scaramucci nach nur zehn Tagen im Weißen Haus: Sachen packen.

Scaramucci hatte zum Amtsantritt als Leiter des Medienstabs im Weißen Haus angekündigt, Trumps Politik "aggressiver" kommunizieren zu wollen und die Leistungen des US-Präsidenten besser herauszustellen. Doch von den zehn Tagen wird nur seine vulgäre Wortwahl gegenüber einem Journalisten in Erinnerung bleiben.

Tag 1 - Freitag, 21.7.

Gleich bei seinem ersten Auftritt stellte Scaramucci klar, für seinen Präsidenten würde er auch die eigene Meinung zurückstellen. Er stellte seine Liebe für sein Land und den Präsidenten in den Vordergrund und machte klar, dass er von vielen Medienvertretern nicht allzu viel halte, was ihre Berichterstattung über Trump betrifft.

My two Bosses!

Btw my political views don't matter I serve @POTUS pay attention to his! pic.twitter.com/I9gP7hwoVc — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 21. Juli 2017

Tag 2 - Samstag, 22.7.

Dass Scaramucci alte Tweets löschte, die in Widerspruch zur Meinung von Präsident Trump stehen, sorgte für Verwunderung. Für den Kurzzeit-Kommunikationschef ein Zeichen der Transparenz.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 22. Juli 2017

Tag 3 - Sonntag, 23.7.

Seine Bemerkung über den MakeUp-Stylisten seiner Amtsantrittspressekonferenz bei einem Interview auf CNN führten erneut zu Empörung. “The only thing I ask Sarah - Sarah, if you’re watching, I loved the hair and makeup person that we had on Friday, so I’d like to continue to use the hair and makeup person”, sagte er im TV.

For the record, I was referring to my hair and make up and the fact that I like the make up artist. I need all the help I can get! #humor — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 23. Juli 2017

Tag 4 - Montag, 24.7.

The "Mooch" an Bord der Air Force One. Ein Vergnügen, das er nicht allzuoft erleben durfte.

It will never get old. I am humbled and blessed to be here. @POTUS pic.twitter.com/vCWM8b7ymy — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 24. Juli 2017

Tag 5 - Dienstag, 25.7.

Erneut ein Bild aus der Air Force One. Die Bildsprache eindeutig: Ich und mein Boss sind uns einig. Scaramucci hatte zu Amtsantritt angekündigt, direkt an Trump berichten zu wollen und nicht an den Stabschef, der an diesem Dienstag noch Reince Priebus hieß.

A great night in W Va. we have great momentum. pic.twitter.com/2Cb4OBhsMf — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 25. Juli 2017

Tag 6 - Mittwoch, 26.7.

Teamwork ist gefragt: Gemeinsam mit Beraterin Kellyanne Conway, Sprecherin Sarah Huckabee Sanders flog Scaramucci erneut mit der Air Force One.

Aboard Air Force One pic.twitter.com/juZo3runTo — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 26. Juli 2017

Tag 7 - Donnerstag , 27.7.

Dann kam die Affäre um Scaramuccis "blumige" Sprache, wie er es in seinem Tweet ausdrückte. Stabschef Priebus sei ein "fucking paranoider Schizophrener, ein Paranoiac". Chefstratege Steve Bannon bekam im Telefonat mit Ryan Lizza vom "New Yorker" ebenfalls keine Komplimente. "Ich bin nicht Steve Bannon. Ich versuche nicht, meinen eigenen Schwanz zu lutschen."

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 27. Juli 2017

Tag 8 - Freitag, 28.7.

Die Schimpf-Affäre bleibt Thema. An diesem Tag wechselt Trump seinen Stabschef aus. Der von Scaramucci gehasste Priebus geht.

I made a mistake in trusting in a reporter. It won't happen again. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 28. Juli 2017

Tag 9 - Samstag, 29.7.

Nun kommt dem Kommunikationsdirektor auch sein Privatleben in die Quere - ungewollt. Seine Frau habe die Scheidung eingereicht, obwohl sie hoch schwanger sei, berichten Medien.

Family does not need to be drawn into this. Soon we will learn who in the media has class and who doesn't. No further comments on this. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 29. Juli 2017

Tag 10 - Sonntag, 30.7.

Nach außen hin war der Zusammenhalt noch da. Ein Treffen mit der Chefin der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel sei vielversprechend und harmonisch verlaufen.

Had great call w/ @GOPChairwoman. @GOP doing fantastic work to support @POTUS #MAGA looking forward to building even stronger relationship. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 30. Juli 2017

Dieses war bisher der letzte Tweet von Scaramucci. Dann kam jener Montag, an dem er seinen Job wieder verlor. Denn es war der Tag an dem John Kelly als Stabschef sein Amt antrat. Wenige Stunden vor dem Abgang Scaramuccis hatte Trump noch bestritten, dass es "Chaos" im Weißen Haus gebe. Sein neuer Stabschef Kelly hat aber nach in Washington weitverbreiteter Einschätzung nun wohl den Auftrag, für Disziplin und Geschlossenheit in der US-Machtzentrale zu sorgen.

(klepa)