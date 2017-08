Venezuela: Maduro ließ Oppositionsführer verhaften

Die beiden in Venezuela festgenommenen Oppositionsführer Leopoldo Lopez und Antonio Ledezma sind wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden. Das Oberste Gericht des Landes teilte am Dienstag mit, es lägen Geheimdienstinformationen vor, wonach die beiden unter Hausarrest stehenden Politiker ihre Flucht geplant hätten.

Beide hatten sich am Aufruf zum Boykott der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung am vergangenen Sonntag beteiligt. Lopez war erst Anfang Juli nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. 2014 war er wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

USA verhängten Sanktionen

Die USA stuften Maduro, der mit der Wahl weitreichende Machtbefugnisse sichern will, de facto als Diktator ein und verhängten Sanktionen gegen ihn. Der Sozialist reagierte mit Spott: "Ich nehme keine Befehle aus dem Empire entgegen", sagte er am Montagabend vor Anhängern in Caracas.

Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. Sie befürchtet eine kaum noch kontrollierbare Machtfülle für Maduro und dessen Partei, denn das Gremium kann alle anderen staatlichen Institutionen auflösen. Auch bei vielen lateinamerikanischen Nachbarn Venezuelas, bei den USA und der EU stieß die Abstimmung auf Kritik. Bei gewaltsamen Ausschreitungen am Rande der Wahl am Sonntag waren mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Die Oppositionsführer Leopoldo Lopez und Antonio Ledezma wurden nach Angaben ihrer Familien aus ihren Wohnungen geholt und weggebracht. Lopez' Ehefrau und Ledezmas Tochter machten per Twitter Präsident Maduro für das Schicksal der beiden Politiker verantwortlich. Die Ehefrau von Lopez verbreitete im Internet ein Video, auf dem offenkundig ihr Mann zu sehen ist, wie er in ein Fahrzeug mit der Aufschrift Sebin geführt wird. Sebin ist der Geheimdienst des lateinamerikanischen Öllandes.

Auch Ledezmas Tochter verbreitete via Twitter ein Video. Darauf ist zu sehen, wie ihr Vater im Schlafanzug abgeführt wird. "Sebin hat ihn gerade mitgenommen", schrieb sie.

Immer wieder Hausarrest

Lopez und Ledezma waren beide Bürgermeister der Hauptstadt Caracas. Lopez wurde inhaftiert, weil er 2014 Straßenproteste gegen Maduro angeführt hatte. Er war erst im Juli nach drei Jahren Haft in den Hausarrest überführt worden. Ledezma, dem die Planung eines Putsches vorgeworfen wird, stand seit 2015 nach vorheriger Haft unter Hausarrest.

Lopez ist Chef der Partei Voluntad Popular, einer der stärksten Kräfte im Oppositionsbündnis "Mesa de la Unidad Democrática" (MUD). Er wird von der US-Regierung politisch unterstützt. Lopez und andere Oppositionspolitiker werfen Staatspräsident Maduro vor, das Land in eine Diktatur umwandeln und das Parlament, wo die MUD seit Anfang 2016 eine Zwei-Drittel-Mehrheit hat, ausschalten zu wollen.

Maduro hat angedeutet, dass nach einer Verfassungsreform die Immunität der bisherigen Abgeordneten aufgehoben werden könnte - im sozialistischen Lager sähen viele einige der führenden Köpfe, die seit Anfang April Massenproteste organisieren, gerne hinter Gittern.

Der Präsident feierte den Ausgang der Abstimmung, bei der nach Angaben der Wahlleitung die Verbündeten der regierenden Sozialisten alle 545 Sitze gewinnen konnten, als Erfolg. Er kündigte an, die neue Versammlung werde schon rasch das Amt der Generalstaatsanwaltschaft umbauen. Deren Chefin Luisa Ortega hatte die Pläne für die Verfassungsversammlung scharf kritisiert.

Vermögen Maduros geperrt

Die USA sperrten als Reaktion auf die Wahl alle Vermögenswerte Maduros, auf die die US-Justiz Zugriff hat. US-Bürgern wurde verboten, Geschäftsbeziehungen zu Maduro zu unterhalten. Sanktionen, die auf den Ölsektor Venezuelas abzielten, wurden Kongresskreisen zufolge vorerst nicht verhängt. Sie würden aber weiterhin in Erwägung gezogen.

"Mache weiter mit deinen Sanktionen, Donald Trump", rief Maduro vor jubelnden Anhängern in Caracas. Im Hinblick auf den Stimmenvorsprung der demokratischen Kandidatin bei der US-Präsidentenwahl, Hillary Clinton, spottete der sozialistische Politiker: "In den USA kann man Präsident werden, wenn man drei Millionen Stimmen weniger hat als sein Gegner. Welch ungeheure Demokratie." Die Sanktionen zeigten, wie verzweifelt Trump sei und welchen Hass er auf das sozialistische Venezuela hege.

Die Wahlbehörde hatte mitgeteilt, 8,1 Millionen Wähler hätten die Pläne einer Verfassungsreform unterstützt. Nach Angaben der Opposition wählten aber nur 2,4 Millionen der 19,4 Millionen Wahlberechtigten, was zwölf Prozent entsprechen würde.

Der Generalsekretär von Lopez' Partei und Vizepräsident des Parlaments, Freddy Guevara, sagte, die Regierung wolle die Opposition demoralisieren. Das werde scheitern. "Die Zeit der Diktatur läuft ab. Gefängnis und Verfolgung der Anführer werden die Rebellion nicht stoppen."

