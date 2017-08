Türkei: 486 „Putschisten“ vor Gericht

Ankara. Bei ihrer Ankunft im eigens errichteten Gerichtssaal des Gefängnis Sincan wurden die Angeklagten von einer aufgebrachten Menge empfangen. Die Zuschauer beschimpften die 486 mutmaßlichen Putschisten, die jeweils von zwei Polizisten ins Gericht geführt wurden: Heute, Dienstag, hat in der Türkei unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ein neuer Mammutprozess zum gescheiterten Militärputsch vor einem Jahr begonnen.

486 Menschen sind wegen des versuchten Sturzes von Präsident Recep Tayyip Erdoğan angeklagt und müssen sich wegen der Ereignisse auf dem Luftwaffenstützpunkt Akinci verantworten, von dem aus der Putschversuch koordiniert worden sein soll. 18 der Angeklagten sind auf freiem Fuß, sieben flüchtig.

Gülen bestreitet Beteiligung

Unter den Beschuldigten, denen in Abwesenheit der Prozess gemacht wird, sind auch der islamische Prediger Fethullah Gülen und der Theologiedozent Adil Öksüz. Gülen soll der Drahtzieher des Umsturzversuchs vom 15. Juli 2016 gewesen sein, während Öksüz in der Putschnacht auf der Akinci-Basis das Kommando geführt haben soll. Gülen, der seit Jahren im Exil in den USA lebt, bestreitet jede Verwicklung in den versuchten Staatsstreich gegen seinen langjährigen Verbündeten und heutigen Erzfeind Erdogan.

Die Putschisten hatten am Abend des 15. Juli Generalstabschef Hulusi Akar in Akinci festgesetzt, während F-16-Kampfflugzeuge das Parlament, die TV-Zentrale, das Polizeihauptquartier und das Hauptquartier der Spezialkräfte bombardierten. Rund 250 Menschen starben. Der Staatsstreich scheiterte, als sich Zehntausende Menschen auf den Straßen den Putschisten entgegenstellten. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)