Bezahldienst Paypal will Rassisten von seinem Dienst aussperren

Nach den Ausschreitungen in Charlottesville will der Online-Bezahldienst Paypal verhindern, dass mit seinem Service Hass und Rassismus gefördert wird. "Wir arbeiten daran, dass unser Angebot nicht genutzt wird, um Zahlungen zu akzeptieren oder Spenden für Aktionen zu sammeln, die Hass, Gewalt oder rassistische Intoleranz unterstützen", erklärte das US-Unternehmen am Mittwoch.

"Das betrifft Organisationen, die rassistische Ansichten befürworten, den Ku Klux Klan, weiße rassistische Gruppen oder Nazi-Gruppen." Damit reagierte Paypal auf die Ausschreitungen am Wochenende in Charlottesville (US-Staat Virginia). Bei den rassistischen Übergriffen war eine 32 Jahre alte Gegendemonstrantin von einem Auto erfasst und getötet worden, 19 Menschen wurden verletzt. Der Fahrer hatte anscheinend vorsätzlich gehandelt. Medienberichten zufolge hatten die Rassisten und Nationalisten den Bezahldienst genutzt, um den Aufmarsch in Charlottesville zu organisieren.

Bereits am Montag hatte der Webhoster GoDaddy angekündigt, der rechten Webseite "Daily Stormer" keinen Serverplatz mehr zu geben. Die Betreiber wollten daraufhin auf die Server von Google ausweichen, aber auch der Internet-Gigant lehnte den Domain-Umzug ab. Das Todesopfer von Charlottesville war auf der "Daily-Stormer"-Seite massiv verunglimpft und beleidigt worden. Die Webseite ist derzeit nicht mehr zu erreichen.

(APA/dpa)