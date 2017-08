Trump lobt die "weise Entscheidung" von Kim Jong-un

In seiner ersten Twitter-Kurznachricht des Tages wandte sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag direkt an das nordkoreanische Regime: "Kim Jong-un von Nordkorea hat eine sehr weise und gut durchdachte Entscheidung getroffen. Die Alternative wäre sowohl katastrophal als auch inakzeptabel gewesen", lobte Trump.

Kim hatte zuvor verlauten lassen, dass er von den Angriffsplänen auf die Pazifikinsel Guam, die zum US-Territorium gehört, absehen werde - darauf spielte Trump in seinem Tweet an. Er wolle das Verhalten Washingtons "noch etwas länger beobachten", hatte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den nordkoreanische Diktator am Dienstag zitiert.

Nordkorea und die USA hatten die gegenseitigen Drohungen im Atomstreit zuletzt immer weiter verschärft. US-Präsident Trump hatte gewarnt, die USA würden "mit Feuer und Wut" auf neuerliche Raketentests reagieren. Nordkorea drohte daraufhin mit einem Angriff nahe Guam. International war befürchtet worden, dass der Konflikt zwischen den zwei Staaten, die beide über Atomwaffen verfügten, eskalieren könnte.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

(red.)