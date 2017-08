Terror in Barcelona: Mindestens 13 Tote und 100 Verletzte

Spaniens Mittelmeerhauptstadt Barcelona wurde am späten Donnerstagnachmittag von einer Terrorattacke heimgesucht. Ein weißer Lieferwagen überrollte kurz nach 17 Uhr auf der Hauptflaniermeile der Stadt, der Rambla, Dutzende Menschen. Die Polizei spricht von einem „massenhaften Überfahren“ von Fußgängern. Die katalanische Regierung bestätigte am Abend mindestens 13 Tote und 100 Verletzte, 15 davon seien schwer verletzt. Unter den Toten sollen ein Belgier und nach Informationen des ZDF drei Deutsche sein. Ob Österreicher unter den Opfern sind, ist noch nicht bekannt. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beanspruchte über ihren Nachrichtendienst die Tat für sich.

Noch am Abend vermeldete die spanische Polizei zwei Festnahmen. Es soll sich dabei aber nicht um den Fahrer des Wagens handeln. Festgenommen worden seien ein Marokkaner und ein Mann aus der spanischen Exklave Melilla. Einer der beiden Männer wurde als Driss Oukabir identifiziert, wie ein Sprecher der Polizeigewerkschaft sagte. Nach Medienberichten soll der gebürtige Marokkaner 28 Jahre alt sein und legal in Spanien leben. Medien berichteten, dass er den Lieferwagen ausgeliehen haben soll, mit dem das Attentat verübt wurde.

Schließen Der Verdächtige Driss Oukabir auf dem Fahndungsfoto der Polizei – (c) imago/E-PRESS PHOTO.com (SOCIAL MEDIA/E-PRESS PHOTO)

Nahezu 600 Meter über Rambla gefahren

Der weiße Kleintransporter war mit hoher Geschwindigkeit nahezu 600 Meter über die Rambla gefahren, die zu dieser Zeit voller Menschen war. Die breite Straße, die durch Barcelonas Innenstadt bis zum Meer führt, gehört zu den beliebtesten Treffpunkten in der Stadt. In der Mitte der Allee liegt eine etwa zehn Meter breite Fußgängerzone, links und rechts fließt der Verkehr.

In dem Lieferwagen der Marke Fiat befanden sich möglicherweise zwei Täter. Der Fahrer versuchte nach Augenzeugenberichten, so viele Menschen wie möglich zu überrollen. „Er fuhr im Zickzack über die breite Flaniermeile“, berichtete ein Zeuge im spanischen TV. Offenbar fuhr der Lieferwagen in Höhe der Plaça Catalunya am nördlichen Ende der Rambla auf die Fußgängerpromenade in der Mitte der Allee und kam erst in der Nähe der Markthalle La Boqueria zum Stehen.

Schließen – Die Presse/LK

Die Fahrt endete an einem Zeitungskiosk, gegen den das Fahrzeug krachte. Die beiden Männer, die bewaffnet gewesen sein sollen, flüchteten anschließend. Die in Barcelona erscheinende Zeitung „La Vanguardia“ berichtete, dass sich wenigstens einer der mutmaßlichen Terroristen nach der mörderischen Fahrt in einem Restaurant verschanzt haben soll, was die Polizei in Barcelona allerdings später dementierte.

Polizisten umgefahren

Die Polizei bestätigte hingegen einen weiteren Vorfall: "Im Zuge der Abriegelung der Stadt Barcelona ist ein Auto gewaltsam durch eine Polizeikontrolle gefahren und hat zwei Beamte umgefahren", sagte eine Polizeisprecherin. Sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Es seien Schüsse abgefeuert worden, um das Auto zu stoppen. Das Fahrzeug wurde laut Polizei später in Sant Just Desvern nahe Barcelona gestoppt, der Fahrer wurde erschossen. Es ist aber bisher unklar, ob diese Attacke etwas mit dem Anschlag auf der Rambla zu tun hatte.

Panik im touristischen Zentrum

Auf ersten Bildern des spanischen Fernsehens, die Minuten nach der Tat gegen 17.20 Uhr entstanden, war zu sehen, dass verletzte Personen auf dem Pflaster liegen. Blutflecken auf dem Boden. Umgestürzte Postkarten- und Souvenirständer. Es herrscht Panik, man hört Schreie und Schluchzen. Menschen rennen davon.

Nach der Tat sperrten schwerbewaffnete Beamten das Viertel rund um den Platz Plaça Catalunya großräumig ab. Gelbe Krankenwagen bahnten sich ihren Weg zum Tatort. Ein Hubschrauber kreiste über der Stadt.

Geschäfte, in denen Hunderte Schutz suchten, ließen die Rollläden herunter. Die Polizei bat die Menschen per Lautsprecher und über den Rundfunk, nicht ins Stadtzentrum zu gehen. Wer in der City war, solle dort an einem sicheren Ort bleiben, hieß es. Auf der Rambla wurden alle Läden und Lokale evakuiert. Die Menschen wurden dort von der Polizei hinausbegleitet. Auch in der Nacht blieb das sonst so belebte Gebiet nahe des Hafens menschenleer.

Schließen Polizeiabsperrungen am Rande der Rambla am späten Donnerstagabend. – (c) AFP (JOSEP LAGO)

Schließen Die Rambla in Barcelona gilt als die Meile der Touristen der Stadt. (Archivbild) – (c) REUTERS (Albert Gea)

Spanien im Visier des IS

Spanien befürchtete schon länger, Ziel eines Terroranschlages zu werden. Erst im Juni waren vier Terroristen auf der Urlaubsinsel Mallorca festgenommen worden. Die Dschihadisten waren nach Angaben von Innenminister Juan Ignacio Zoido Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Der IS hat Verantwortung für die meisten Terroranschläge der jüngeren Zeit in Europa übernommen. Wenigstens einer der auf Mallorca Festgenommenen hatte Terrorpläne. Er wollte offenbar auf dem Rathausplatz des Mallorca-Ortes Inca mit einem Messer wahllos Passanten angreifen. Der Terrorverdächtige habe ein „Gemetzel“ geplant gehabt, schreibt der Untersuchungsrichter in seinem Ermittlungsbericht.

Zudem soll sich die Fundamentalistengruppe der Terrorpropaganda, der Rekrutierung und der Ausbildung neuer gewaltbereiter Islamisten sowie der Finanzierung des IS-Krieges in Syrien gewidmet haben.

In Spanien gilt seit zwei Jahren die zweithöchste Terrorwarnstufe 4. Dies bedeutet, dass – wie überall in Europa – ein „erhebliches Risiko eines terroristischen Anschlags“ besteht. Seitdem sind in Spanien 178 terrorverdächtige Islamisten festgenommen worden. Die Polizeipräsenz in touristischen Hochburgen, auf Bahnhöfen und Flughäfen war in den letzten Monaten sehr hoch. Innenminister Zoido räumte aber auch ein: „Absolute Sicherheit gibt es nicht.“

Barcelona wie ganz Spanien erlebt dieses Jahr einen touristischen Rekordandrang, weil viele Urlauber, die früher nach Tunesien, Ägypten, in die Türkei oder auch nach Frankreich reisten, nach den dortigen Terroranschlägen umbuchten. Das spanische Königreich profitierte bisher davon, dass es bisher als vergleichsweise sicher galt. Dieser Ruf könnte durch den gestrigen Anschlag in Barcelona empfindlich gestört werden.

Erschütterte Reaktionen

Das spanische Königshaus verurteilte die Tat auf dem Boulevard mit scharfen Worten. Spanien lasse sich nicht von Extremisten "terrorisieren", hieß es.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz‏ (ÖVP) sprachen via Twitter wortident von "schrecklichen Nachrichten aus Barcelona". Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen, betonten die beiden unabhängig voneinander am Donnerstagabend. Auch Vertreter der anderen Parteien zeigten sich erschüttert.

US-Präsident Donald Trump und Außenminister Rex Tillerson boten Spanien die Hilfe der USA an. Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach von "voller Unterstützung".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern des "tragischen Anschlags" sein Mitgefühl aus. Die britische Premierministerin Theresa May schrieb auf Twitter, Großbritannien sei im Kampf gegen den Terror an der Seite Spaniens.

Russlands Präsident Wladimir Putin schrieb in einer Beileidsbekundung, sein Land verurteile das "grausame und zynische Verbrechen an Zivilisten". Er forderte die Welt auf, sich in einem "kompromisslosen Kampf gegen den Terror" zu vereinen.