Tote und Verletzte: Kleinlaster fährt in Barcelona in Menschenmenge

In der spanischen Großstadt Barcelona ist am Donnerstag nach offiziellen Angaben ein Kleintransporter in der Fußgängerzone "La Rambla" in eine Gruppe von Dutzenden Menschen gefahren. Die Polizei bestätigt eine unbekannte Anzahl von Toten und Verletzten. Medienberichten zufolge wurden sechs Personen getötet und mindestens zwanzig Menschen verletzt. Die Zeitung "El Pais" berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Fahrer des Wagens sei zu Fuß geflüchtet.

Die Polizei sprach von einem "massiven Zusammenstoß", der durch den Fahrer eines Lieferwagens herbeigeführt worden sei. Das Fahrzeug soll beim Placa de Catalunya, dem Touristenzentrum Barcelonas, auf die Rambla gefahren sein, bevor es etwa 530 Meter weiter in Richtung Hafen fuhr. Augenzeugen berichten, der Wagen sei im Zickzack über die Straße gefahren, um möglichst viele Menschen zu erwischen.

Die Polizei suche nach dem Fahrer, der ungefähr 1,70 Meter groß sei und ein blau-weiß gestreiftes Hemd trage, berichtet "El Periodico". Lokale Medien berichteten, es habe sich wahrscheinlich um einen Terrorangriff gehandelt. Die Polizei will das allerdings nicht bestätigen.

Map shows location of #Barcelona's Ramblas area, scene of incident involving van https://t.co/ZRoky2QgkM pic.twitter.com/ejLowuNqDr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 17. August 2017

Schüsse auf Marktplatz

Medien berichteten ferner, in Barcelona hätten zwei bewaffnete Männer nach dem Zwischenfall ein Restaurant betreten und hätten sich dort verschanzt. Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, die Regierung stehe mit allen Behörden in Barcelona in Kontakt. Auf dem bekannten Markt "La Boqueria" hat es nach Angaben der Zeitung "El Periodico" eine Schießerei gegeben. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ist unklar.

Ramblas, Barcelona

A car rammed into people.... many injured!!!!! driver supposedly fled on foot. pic.twitter.com/dkenGn5N8C — sab ♡ (@lustsgrandes) 17. August 2017

Ein Polizeisprecher sagte, er könne nicht bestätigen, dass es Tote gegeben habe. Außerdem könne er nicht sagen, ob es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe. In Nizza, London und Berlin hatte es islamistische Attentate gegeben, bei denen Lastwagen oder Kleintransporter als Waffen eingesetzt wurden.

Die Polizei ruft Angehörige dazu auf, Familie und Freunde über soziale Medien und nicht über Telefone zu kontaktieren, um das Telefonnetz nicht zu überlasten.

(Wir aktualisieren diesen Artikel laufend.)

(APA/dpa/Reuters/AFP/red.)