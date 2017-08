General Pershing und Schweineblut: Trump empört auf Twitter

Nachdem sich US-Präsident Donald Trump mit immer lauterer Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert sieht - zuletzt hat der Republikaner Bob Corker seine Kompetenzen angezweifelt -, schießt der Präsident auf Twitter zurück. Er sei missverstanden worden, schrieb Trump mit Blick auf seine Relativierungen des rechten Aufmarsches in Charlottesville, bei der eine junge Frau getötet wurde. Ebenfalls auf Twitter verurteilte Trump die jüngsten Anschläge in Barcelona - und sorgte mit einem Folgetweet erneut für Empörung.

Was islamistische Terroristen betrifft, solle man sich an General Pershing halten, so Trump. "Danach hat es 35 Jahre lang keinen radikalen islamistischen Terror gegeben". Pershing soll auf den Philippinen während des Moro-Konfliktes zwischen der Regierung und extremistischen Gruppen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Islamisten zunächst in Schweineblut getaucht, und anschließend erschossen haben. Das Schweineblut verhindere den Zugang ins Paradies. Allerdings haben Historiker die Geschichte rund um Pershing widerlegt bzw. als beleglos klassifiziert.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!