Karte: Eine Route des Terrors in Nordspanien

Der Schock um den Terroranschlag mit 13 Toten und mehr als 100 Verletzten in Barcelona war in der Nacht auf Freitag noch kaum überwunden, da vereitelten Polizisten im Badeort Cambrils, etwa 100 Kilometer von der Hafenmetropole entfernt, ein weiteres Attentat. Zudem war es am Mittwoch noch etwas weiter südlich in Alcanar zu einer Gasexplosion gekommen. Auch sie soll in Verbindung mit dem Attentat von Donnerstag stehen. Insgesamt wurden bis jetzt drei Personen festgenommen - alle im Umkreis von Barcelona. Die Orte des Geschehens im Überblick.

