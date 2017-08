Akhanli-Festnahme: EU wirft Türkei Missbrauch von Interpol vor

Die EU-Kommission hat der Türkei im Zusammenhang mit der Festnahme des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli vorgeworfen, Interpol missbraucht zu haben. "Wir glauben, dass internationale Organisationen wie Interpol nicht missbraucht werden sollten, um Schriftsteller festzunehmen, die mit einer Regierung nicht übereinstimmen", sagte ein EU-Kommissionssprecher am Montag in Brüssel.

Akhanli hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Er war am Samstag im Spanien-Urlaub wegen eines türkischen Festnahmegesuchs festgenommen, nach einem Tag aber gegen Auflagen wieder freigelassen worden. Die EU-Kommission habe volles Vertrauen, dass die spanischen Behörden diesen Fall nach dem Gesetz behandeln würden, sagte der EU-Kommissionssprecher weiter. "Zum Glück ist die Rechtstaatlichkeit einer der Werte, auf denen die EU gebaut ist."

Generell verwies der Sprecher auf jüngste Aussagen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum angespannten Verhältnis zwischen der EU und der Türkei. Juncker sehe die Entwicklungen in der Türkei mit großer Sorge. Er stehe in direktem Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und vertrete die Ansicht, dass die jüngsten Entwicklungen die Türkei mehr von der EU entfernten, als näher an sie bringen würden. Es sei aber nach Ansicht Junckers besser, in einem Dialog zu bleiben, als diesen aufzugeben.

Anwalt lobt Merkels Reaktion

Akhanlis Anwalt geht davon aus, dass sein Mandant vor der Festnahme in Spanien von der Türkei bespitzelt worden ist. "Es war eine zielgerichtete Festnahme, kein Zufallstreffer in dem Sinne", sagte Ilias Uyar dem "Bayerischen Rundfunk" am Montag. Er glaube nicht, dass die Festnahme gute Polizeiarbeit gewesen sei. Vielmehr sei er überzeugt, dass die Türkei "hier meinen Mandanten wohl im Ausland bespitzelt hat und den Tipp gegeben hat, da ist ein Terrorist, den müsst ihr festnehmen".

Akhanli gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Uyar. "Nachdem er sich ein bisschen ausruhen konnte, ist er jetzt fitter und es geht ihm eigentlich ganz gut."

Uyar lobte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Aussagen im Fall des festgenommenen Schriftstellers. "Anders als bei dem ebenfalls festgenommenen Journalisten Deniz Yücel hat sie eine klare Position bezogen, das hat mich gefreut", sagte der Rechtsanwalt der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Merkel die Rolle der Türkei kritisiert und eine nochmalige Verschärfung der deutschen Linie nicht ausgeschlossen. "Wir müssen uns immer wieder die Schritte vorbehalten", sagte sie am Sonntagabend in Sender RTL auf eine Frage nach härteren Sanktionen.

Akhanli werde im Laufe des Montags zum Gericht fahren und sich gemeinsam mit ihm mit den Auflagen auseinandersetzen, kündigte Uyar an. Für den Nachmittag sei eine Pressekonferenz in Madrid geplant.

(APA/dpa)