Der Sieg der Realpolitik im Weißen Haus

Washington. Donald Trump hat sich sein ganzes Leben lang auf sein Bauchgefühl verlassen. Sein Instinkt hat ihn bis ins Weiße Haus gebracht – doch jetzt beugt er sich in einer wichtigen Frage dem Urteil der Experten: Entgegen seinem ursprünglichen Impuls zieht der US-Präsident die amerikanischen Truppen in Afghanistan nicht ab, sondern ermöglicht sogar eine weitere Verstärkung der Einsatzkräfte dort. Es ist ein wegweisender Beschluss für die amerikanische Außenpolitik – und innenpolitisch riskant für den Präsidenten.

Die neue Afghanistan-Strategie der USA, die Trump am Montagabend (Ortszeit) in Fort Myer bei Washington vorstellte, ist die erste verbindliche Festlegung dieser Art seit dem Amtsantritt des Präsidenten im Jänner. In internen Sitzungen hatte die Administration in den vergangenen Monaten um den richtigen Kurs gerungen. Noch im Juli habe Trump wutschnaubend die Pläne seiner Mitarbeiter zur Entsendung weiterer Truppen nach Afghanistan abgelehnt, meldet die „New York Times“. Nun zolle der Präsident der „komplexen Realität“ in Afghanistan Tribut, analysiert die „Washington Post“.

In Fort Myer machte der Präsident keinen Hehl aus der Tatsache, dass der Entscheidungsprozess mühsam war. Er selbst überwindet seinen Rückzugs-Instinkt vor allem aus einem Grund: Ein überstürzter Abzug der derzeit rund 8000 amerikanischen Soldaten aus Afghanistan würde ein Vakuum schaffen, in dem al-Qaida und der sogenannte Islamische Staat (IS) florieren könnten. Und das würde dem obersten Ziel der Mission zuwiderlaufen: Trump will die Terrorgruppen zerschlagen. „Wir werden siegen“, sagt er. Sich selbst nennt er einen „Problemlöser“.

Und so kommt Präsident Trump zu Schlussfolgerungen, die der Wahlkämpfer Trump vor einem Jahr noch heftig kritisiert hätte. Er gibt den amerikanischen Generälen die Vollmacht, zusätzliche Truppen einzusetzen; gedacht wird an eine Verstärkung um etwa 4000 Soldaten. Auch die amerikanische Unterstützung für die afghanische Regierung geht weiter. Pakistan soll mehr tun, um die Präsenz von Terrorgruppen auf seinem Territorium zu beenden. Die Nato-Partner der USA sollen ihren Beitrag in Afghanistan verstärken und mehr Truppen an den Hindukusch schicken.

Washington werde Kabul künftig keine Vorschriften hinsichtlich der afghanischen Innenpolitik mehr machen, betont Trump. Das heißt: Menschenrechtsfragen rücken in den Hintergrund. „Wir betreiben keinen Aufbau von Nationen mehr – wir töten Terroristen“, sagt Trump.

Von einem Sieg weit entfernt

Vor einigen Jahren hatte Trump noch einen raschen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan gefordert, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zum Kampf gegen al-Qaida und die Taliban in das zentralasiatische Land geschickt worden waren. Von einem Sieg über die Taliban sind die Amerikaner auch nach 16 Jahren Krieg und 2000 toten US-Soldaten weit entfernt: Laut einem Expertenbericht für den Kongress kontrolliert die vom Westen gestützte afghanische Regierung lediglich 57 Prozent der Fläche des Landes, das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahr.

In ihren grundlegenden Zügen – mehr Truppen, enge Zusammenarbeit mit Afghanistan, mehr Druck auf Pakistan – bewegt sich Trumps Strategie im Rahmen der traditionellen amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Partner der USA in der Nato nehmen dies erleichtert zur Kenntnis. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt Trumps Rede, und auch die Bundesregierung in Berlin zeigt sich erfreut über das Bekenntnis des US-Präsidenten zur Fortsetzung der Afghanistan-Mission.

„Es hätte viel schlimmer ausgehen können“, schreibt auch „Washington Post“-Kolumnist Josh Rogin nach Trumps Rede auf Twitter. Prominente Trump-Skeptiker wie der republikanische Senator John McCain loben die neue Strategie der Regierung ebenfalls. Bei der Opposition fallen die Reaktionen weniger begeistert aus. Die Demokraten werfen Trump vor, im Grunde keinen Plan für das weitere Vorgehen zu haben. Sie kritisieren vor allem, dass der Präsident kaum Details nannte: „Nur vage Versprechungen und Wunschdenken“ habe er zu bieten gehabt, schimpft der demokratische Abgeordnete und Ex-Soldat Ruben Gallego.

Breitbart-News gegen neue Strategie

Für Trump wesentlich unangenehmer als die Kritik der Opposition ist die Tatsache, dass seine Entscheidung auch wichtige innenpolitische Verbündete erbost. Isolationisten und Populisten wie der vorige Woche entlassene Chefstratege Stephen Bannon fordern einen US-Rückzug aus Afghanistan; Bannon hatte vorgeschlagen, statt den amerikanischen Soldaten künftig private Söldner in Afghanistan kämpfen zu lassen. Verteidigungsminister James Mattis und Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster hielten dagegen und setzten sich schließlich durch. Trumps Rede ist deshalb ein Sieg der Realpolitiker im Weißen Haus.

Entsprechend entsetzt sind die Populisten. Auf Bannons Internetseite Breitbart News wird Trumps Rede als „Enttäuschung“ bezeichnet. Breitbart-Leser kritisieren, der Präsident breche wichtige Wahlkampfversprechen.

AUF EINEN BLICK Afghanistan. In seinem Wahlkampf und auch danach hat US-Präsident Donald Trump den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan verlangt. Seine neue Afghanistan-Strategie sieht nun sogar die Verstärkung der Einsatzkräfte vor Ort vor. Ein überstürzter Abzug der 8000 US-Soldaten würde Terrorgruppen wie al-Qaida nutzen, heißt es aus dem Weißen Haus. Die vom Westen unterstützte afghanische Regierung kontrolliert derzeit nur 57 Prozent der Fläche des Landes, das sind rund 15 Prozent weniger als im Vorjahr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2017)