Türkischer EU-Minister: Kurz "Symbol rassistischer Politik"

Der türkische Europaminister Ömer Celik hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beschuldigt, "ein Symbol einer flüchtlingsfeindlichen und rassistischen Politik" zu sein. Zugleich warf Celik in einer Reihe von scharfen Mitteilungen im Onlinedienst Twitter dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor, wie ein "Rassist" und "Rechtsextremer" und damit wie Kurz zu reden.

24) Eğer Kurz gibi ırkçıların ve Gabriel gibi ırkçılardan kopya çekerek konuşanların söyledikleri Avrupa politikası olsaydı, o zaman+++ — Ömer Çelik (@omerrcelik) 23. August 2017

Am Wochenende hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan Gabriel mit den Worten angegriffen: "Wer bist du denn, um den türkischen Präsidenten anzusprechen? Erkenne deine Grenzen". Hintergrund war die Kritik Gabriels an Erdogans Wahlempfehlung an die in Deutschland lebenden Türken, am 24. September nicht für CDU, SPD oder Grüne zu stimmen.

Zuvor hatte wirft dem türkischen Präsidenten "diktatorische Züge" vorgeworfen. "Er entwickelt das Land in eine falsche und gefährliche Richtung. Sein Umgang mit Kritikern, Andersdenkenden und Minderheiten ist absolut inakzeptabel. Präsident Erdogan zeigt definitiv diktatorische Züge", sagte Kurz der Zeitung "Die Welt".

Strengere Kontrollen gefordert

Die Stimmung zwischen Deutschland und der Türkei ist seit geraumer Zeit an einem Tiefpunkt angelangt. Mehrere deutsche Staatsbürger sind in der Türkei inhaftiert, darunter der Journalist Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner. Berlin hat seither die Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft und deutsche Unternehmen angehalten, ihre Investitionen zu überdenken. Nach der "Empfehlung" des türksichen Präsidenten an Deutsch-Türken, bei der Bundestagswahl im Herbst bestimmte Parteien nicht zu wählen, fordern nun Gabriel und Justizminister Heiko Maas (beide SPD) strengere Kontrollen für Vereine und Moscheen in Deutschland, die Erdogan und seiner Partei AKP nahestehen.

Es müsse genau geprüft werden, "wen wir hier in Deutschland mit Fördergeldern und gut gemeinter Unterstützung finanzieren", forderten die beiden Minister in einem Gastbeitrag für das Magazin "Spiegel". "Wir dürfen auf keinen Fall Parallel- oder gar Gegengesellschaften in unserem Land zulassen."

Es müsse genauer hingesehen werden, welche politischen Einstellungen in den vom türkischen Staat in Deutschland unterhaltenen Moscheen und Gemeinden vermittelt würden, schrieben Gabriel und Maas. Erdogans "Rhetorik der Feindbilder" sei eine "Gefahr für die demokratische Kultur in Deutschland". Die muslimischen Gemeinden in Deutschland dürften nicht unter den Einfluss Erdogans geraten.

"Schlimmes Ergebnis"

Darüber hinaus fordern mehrere deutsche Politiker Strafmaßnahmen gegen Erdogan. Ein Hebel sei es, das Auslandsvermögen des Erdogan-Clans einzufrieren, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter im RBB-Inforadio. Auch die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen brachte "Kontensperrungen und das Einfrieren von illegal ins Ausland geschafften Vermögen des Erdogan-Clans" ins Spiel. Außenminister Gabriel berichtete im Zusammenhang mit den aktuellen Auseinandersetzungen über persönliche Drohungen gegen seine Familie.

Von Erdogans Art und Weise fühlten sich einige in Deutschland offensichtlich motiviert und versuchten seine Frau "zu bedrängen und zu belästigen", sagte Gabriel am Montagabend bei einer Veranstaltung. Dies empfinde er als ein "schlimmes Ergebnis". Medienberichten zufolge wurden auf den Anrufbeantworter in der Zahnarztpraxis seiner Ehefrau Drohungen gesprochen. Erdogan hatte Gabriel am Wochenende scharf angegriffen und ihm eine ausreichende politische Kompetenz abgesprochen.

(APA/ag.)