Mattis und Kushner auf Nahostmission

Doha/Ankara/Kairo. Die Zahl der Probleme ist gewaltig: vom Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) bis zum geplanten kurdischen Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak, der Krise zwischen Saudiarabien und Katar, dem israelisch-palästinensischen Konflikt und dem Krieg im Jemen. Erst am Mittwoch starben bei einem Luftangriff im Jemen nach Angaben eines Mediziners mindestens 35 Menschen. Bei der Attacke der von Saudiarabien geführten Militärallianz wurde einem Medienbericht zufolge ein Hotel getroffen, das sich in der Nähe eines Kontrollpunkts der schiitschen Houthi-Rebellen befindet. Das Dach des Gebäudes sei eingestürzt, sagte ein Zeuge.

Mit US-Verteidigungsminister James Mattis und Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, hat Washington derzeit zwei Emissäre im Einsatz, um mit Verantwortlichen in der Region zu beraten. Mattis traf am Mittwoch in der türkischen Hauptstadt Ankara zu Gesprächen über die Konflikte in Syrien und dem Irak ein. Zunächst traf er den türkischen Verteidigungsminister Nurettin Canikli, später wollte er mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan zusammenkommen. Im Zentrum der Beratungen dürfte die von Ankara kritisierte US-Militärhilfe für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien stehen. Die US-Regierung schätzt die YPG als schlagkräftigen Verbündeten im Kampf gegen die Jihadistenmiliz des sogenannten Islamischen Staates (IS).

Die YPG sind das Rückgrat der kurdischen und arabischen Milizen, die mit US-Unterstützung in der nordsyrischen IS-Hauptstadt Raqqa vorrücken. Die Türkei betrachtet die YPG aber wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation und fordert die Einstellung der US-Militärhilfe. Erdoğan machte erst am Dienstag erneut klar, dass die Türkei niemals einen kurdischen Staat an ihrer Grenze dulden werde.

Ebenfalls auf der Agenda von Mattis in Ankara steht das geplante Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak. Mattis hatte am Dienstag bei einem Besuch in Erbil dem Präsidenten der autonomen Kurdenregion, Massoud Barzani, gesagt, dass er die für 25. September angesetzte Volksbefragung ablehne. Auch in Bagdad und bei den Nachbarn Iran und Türkei stößt das Referendum auf Ablehnung.

Unterdessen traf Trumps Schwiegersohn Kushner in Jeddah mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammen. Später wollte er weiter nach Katar reisen. Offiziell soll es in den Gesprächen um den israelisch-palästinensischen Konflikt gehen. Doch Kushner dürfte dabei auch zwischen dem saudischen Königreich und dem Emirat Katar vermitteln. Zwischen beiden herrscht derzeit diplomatische Eiszeit.

Ärger in Kairo über Washington

Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry sagte kurzfristig ein Treffen mit Kushner ab. Dies wurde aus Kreisen des ägyptischen Außenamts bekannt. Kurz zuvor verschickte es eine Erklärung, in der es die Entscheidung der USA „bedauert“, Finanzhilfen für Kairo von insgesamt 290 Millionen US-Dollar zunächst zurückzuhalten. Ein Treffen Kushners mit Ägyptens Präsident Fatah al-Sisi soll dennoch stattfinden. (APA/AFP/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)