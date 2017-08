Ex-Agentin will Twitter kaufen und Trump verbannen

Eine ehemalige CIA-Agentin will Twitter kaufen, um US-Präsident Donald Trump sein Lieblings-Sprachrohr zu nehmen. "Es ist Zeit, ihn abzustellen", schrieb sie auf der Internetseite ihrer Crowdfunding-Kampagne mit Blick auf Trump, dem auf Twitter 36 Millionen Nutzer folgen.

Die Ex-Agentin will eine Milliarde Dollar zusammenkriegen, um sich eine Mehrheitsbeteiligung an dem Kurzbotschaftendienst zu sichern. Anschließend will die ehemalige Undercover-Agentin Trumps Ausschluss von Twitter erwirken. Plame Wilson erklärte, Trumps Tweets beschädigten das Land und brächten Menschen in Gefahr. Mit der Androhung eines Atomkriegs gegen Nordkorea treibe der Präsident dies auf die Spitze.

Plame Wilson hatte die Kampagne vergangene Woche gestartet. Es gibt bereits Einzelspenden von bis zu 100 Dollar. Dass die Spendensammlung erfolgreich sein wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Bis Mittwoch sammelte sie erst 30.000 Dollar.

Weißes Haus kritisiert Kampagne

So stieß die Aktion im Weißen Haus auf Häme. Die geringe Teilnahme zeige, dass die Bevölkerung Trumps Twitter-Aktivitäten möge, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders. Die Kampagne sei ein "lächerlicher Versuch", den Präsidenten in seinen Rechten des ersten Zusatzartikels der Verfassung, der unter anderem die Meinungsfreiheit beinhaltet, zu beschränken.

Trumps ständige Twitternutzung sorgt fast täglich für Kontroversen. In seinen Äußerungen hatte er bereits mit Krieg gedroht, Feinde wie auch Verbündete beleidigt und manchmal sogar unerwartet den politischen Kurs bei bestimmten Themen geändert - wie letzten Monat, als er angekündigt hatte, Transgender dürften nicht mehr im US-Militär dienen.

>>> Zur Internetseite Plames.

(APA/AFP/red.)