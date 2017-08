IS bekennt sich zu Selbstmordanschlag auf Kabuler Moschee

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Freitag in einer schiitischen Moschee ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Nach Angaben der afghanischen Regierung wurden dabei mindestens zwölf Menschen getötet. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte am Freitag mit, es gebe zudem mehr als 40 Verletzte. Zu dem Attentat auf das muslimische Gotteshaus bekannte sich die Jihadistenorganisation des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS).

Aus Sicht des IS und anderer Extremisten-Gruppen des sogenannten Jihadi-Salafismus sind die Schiiten - die zweite große Glaubensrichtung im Islam - "Ungläubige", die bekämpft oder sogar ausgerottet werden müssten. Zu den muslimischen Ländern mit einer schiitischen Mehrheit zählen etwa der Iran und der Irak.

Der IS hat zuletzt seinen Einfluss in dem Land am Hindukusch sukzessive ausgebaut. Er löste dabei zum Teil das Terrornetzwerk al-Qaida als gefährlichste jihadistische Organisation in Afghanistan ab. Zugleich sind im ganzen Land die Kämpfer der radikal-islamischen Taliban auf dem Vormarsch.





(APA/AFP/red.)