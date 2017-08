Das Ende des Shinawatra-Clans

Bangkok. Sie haben rote Rosen mitgebracht und Fotos von der Politikerin, die sie wie einen Popstar verehren: Die Anhänger von Thailands früherer Premierministerin Yingluck Shinawatra zogen am Freitag für ihr Idol vor das Oberste Gericht in Bangkok. Hier sollte sich die 50-Jährige ihrem Urteil in einem Prozess um angebliche Korruption und Verschwendung von Steuergeldern stellen. Ihr drohten bis zu zehn Jahre Haft.



Doch die Yingluck-Fans warteten ebenso wie die Richter vergebens auf die Politikerin. Ihre Partei teilte später mit: Yingluck hat sich ins Ausland abgesetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.8.2017)