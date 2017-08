SPD: Angriff auf die "demütige" Kanzlerin

Es gibt zwei Wörter, die Angela Merkel in diesem Wahlkampf tunlichst vermeidet: Das erste ist Martin, das zweite ist Schulz. Das Ignorieren des Herausforderers hat Methode. Merkel entzieht sich dem Duell mit ihrem abgehängten Herausforderer. Im ZDF-Sommerinterview zum Beispiel. Der abgehängte SPD-Kanzlerkandidat hat die Kanzlerin zuvor scharf angegriffen. Schulz nannte die Kanzlerin „abgehoben“. Viele Menschen hätten den Eindruck, Merkel sei „entrückt“. Es drohte im Fall einer vierten Amtszeit „politische Agonie“ – so wie in den vergangenen Kanzlerjahren Helmut Kohls. Der Ton wurde rauer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)