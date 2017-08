Selbstmordanschlag nahe der US-Botschaft in Kabul

Eine heftigte Explosion hat am Dienstagmorgen die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert. Kurz darauf gab der Sprecher der Kabuler Polizei, Basir Mujahid, bekannt, dass bei einem Selbstmordanschlag mindestens fünf Menschen getötet worden seien. Mindesten neun weitere Menschen seien verletzt worden. Vor einer Filiale der Kabul Bank am belebten Massud-Platz habe sich ein Mann in die Luft gesprengt.

In Afghanistan beginnen in einigen Tagen wichtige religiöse Feiertage. Banken sind dann besonders voll, weil viele Menschen ihre Gehälter und Boni abholen, um Opfertiere, neue Kleider und Delikatessen einzukaufen. Die Explosion traf eine belebte Einkaufsstraße, in der sich Banken und Geschäfte befinden. In der Nähe des Anschlagsorts liegen, hinter massiven Absperrungen, auch die US-Botschaft und das Nato-Hauptquartier.

Taliban auf dem Vormarsch

In Afghanistan sind jihadistische Organisationen wie der sogenannte "Islamische Staat" (IS) und al-Qaida aktiv. Die Extremisten der Taliban bringen erneut immer größere Teile des Landes unter ihre Kontrolle. Die Taliban hatten zuletzt gedroht, Afghanistan werde bald ein „weiterer Friedhof für diese Supermacht“, sollten die USA ihre Truppen nicht abziehen. Sie reagierten damit auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Militärpräsenz der USA am Hindukusch auszubauen.

Das Attentat am Dienstag war der zwölfte große Anschlag in der afghanischen Hauptstadt seit Jänner. Hunderte Menschen wurden seither getötet oder verletzt. Erst vor vier Tagen hatten Attnetäter des IS in Kabul eine schiitische Moschee überfallen, mindestens 29 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt.

(APA/dpa/AFP/red.)