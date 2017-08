Flüchtlinge: Familiennachzug nach Deutschland steigt

Es war einer der amüsanteren Momente der Bundespressekonferenz in Berlin am Dienstag. Auf die Frage nach dem eingeschränkten Familiennachzug von Flüchtlingen erwähnte sie, dass sie sich dies Anfang nächsten Jahres anschauen werde. "Ich muss ja immer hinzufügen - damit mir das nicht als Arroganz ausgelegt wird -, dass wir jetzt eine Wahl haben." Doch der Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten in Deutschland könnte für die kommende Regierung zu einem Problem werden.

Der "Bild"-Zeitung liegt ein internes Papier vor, wonach die Anträge auf Familiennachzug steigen würden. Zwischen 2015 und Ende Juni 2017 wurden demnach 230.000 Anträge weltweit bewilligt, um durch Familiennachzug nach Deutschland einreisen zu können. Darunter seien 102.000 Syrer und Iraker gewesen. Aus den Asylentscheidungen in den Jahren 2015 und 2016 ergebe sich "ein Potenzial von Syrern, die berechtigt wären, Familienangehörige nachzuholen von rund 267.500 Personen", zitiert die Zeitung aus dem Bericht.

Familiennachzugs-Stopp läuft aus

Ab März 2018 würde sich diese Zahl um weitere 120.000 Fälle erhöhen, weil die große Koalition das Recht, die engste Familie nachzuholen, ab März 2016 für Flüchtlinge mit untergeordnetem subsidiärem Schutz für zwei Jahre ausgesetzt hatte. Das betrifft vor allem Flüchtlinge aus Syrien. Die Flucht aus dem Bürgerkriegsland wird oft nicht nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt, sondern weil bei einer Rückkehr ins Heimatland durch den Konflikt dort Gefahr für Leib und Leben besteht. Dass der Nachzug derzeit noch nicht so stark einsetze, habe mit der Überlastung der deutschen Auslandsvertretungen zu tun. Wer einen Visaantrag für Deutschland stellen will, müsse in manchen Ländern bis zu 16 Monaten warten. Die zweijährige Wartefrist gilt in Deutschland übrigens auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Insgesamt wären dies also 390.000 Flüchtlinge, die teils jetzt schon, teils ab März 2018, das Recht hätten, Familiennachzug zu beantragen. Dass den Deutschen das Thema Familiennachzug wichtig ist, zeigt eine Insa-Umfrage, ebenfalls für die "Bild". Demnach lehnen 58,3 Prozent der Befragten den gesetzlich vorgesehenen Familiennachzug von Flüchtlingen ab. Lockerungen beim Familiennachzug waren in der großen Koalition zum Streitthema geworden. SPD-Vertreter hatten sich immer wieder für Erleichterungen für den Familiennachzug syrischer Flüchtlinge ausgesprochen. Eine klarere Positionierung im Wahlkampf steht noch aus - Kanzlerin Merkel will die Wahl abwarten.

In Österreich gelten seit über einem Jahr schärfere Regeln für den Familiennachzug. Subsidiär Schutzberechtigte können ihre Familien erst nach drei Jahren nach Österreich holen. Zudem müssen sie gewisse wirtschaftliche Voraussetzungen erfüllen - wie ein geeigneter Wohnsitz und ein geregeltes Einkommen. Gleiches gilt für Asylwerber, bei denen der Antrag auf Familiennachzug nicht innerhalb von drei Monaten nach Zuerkennung des Asylstatus gestellt wird. 2016 wurden für Österreich fast 10.000 Asylanträge gestellt, ein Plus von 22 Prozent, heißt es aus dem Innenministerium. 74 Prozent der Anträge stammten demnach von Syrern.

Kritik an schärferen Regeln für den Familiennachzug kommt immer wieder von Nichtregierungsorganisationen. Solange die Familie in einem anderen Land lebe, sei die Motivation sich zu integrieren nicht gegeben. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR forderte die künftige österreichische Bundesregierung dringend auf, die dreijährige Frist zur Familienzusammenführung von subsidiär Schutzberechtigten abzuschaffen. Diesen sollten vielmehr dieselben Rechte wie Flüchtlingen eingeräumt werden. Außerdem setzt man sich für einen großzügigeren Familienbegriff ein, der berücksichtigt, dass engste soziale Bindungen und Abhängigkeit von Unterstützung auch im erweiterten Familienkreis bestehen können.

