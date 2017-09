Nordkorea meldet die Zündung einer Wasserstoffbombe

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erneut eine Wasserstoffbombe gezündet. Das teilten die Staatsmedien des Landes am Sonntag mit. Die chinesische Erdbebenwarte berichtete am Sonntag von einem Beben der Stärke 6,3 im Nordosten des abgeschotteten Landes. Die Sprengkraft einer Wasserstoffbombe ist noch um ein Vielfaches größer als die einer Atombombe - sie setzt Energie aus einer Kernverschmelzung frei.

Die südkoreanische Regierung setzte eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats an. Nordkoreas Staatsmedien hatten zuvor bereits gemeldet, das Land habe eine neue Wasserstoffbombe entwickelt.

Das Land hat enorme Fortschritte bei der Raketenentwicklung gemacht. Von Experten hört man, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Nordkoear in der Lage sein wird, Nuklearwaffen gegen die USA einzusetzen. Nordkorea hatte seit 2006 insgesamt fünf Atomwaffentests durchgeführt, zwei davon im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet das Regime an der Entwicklung von Langstreckenraketen, um die Sprengköpfe bis in die USA tragen zu können.

Kim freut sich über "technologischen Durchbruch"

Schon vor den Erdbeben hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA den Bau einer Wasserstoffbombe gemeldet. Demnach handelt es sich um eine thermonukleare Waffe, die eine Sprengkraft von hunderten Kilotonnen erreichen und in großer Höhe detoniert werden könne. Staatschef Kim Jong Un habe eine Wasserstoffbombe inspiziert, die auf eine neue Interkontinental-Rakete (ICBM) montiert werden solle.



Bei einem Besuch einer Fabrik für Nuklearwaffen lobte Kim offenbar den technologischen Durchbruch. Er wird mit den Worten zitiert, "alle Komponenten der Wasserstoffbombe sind zu 100 Prozent im eigenen Land hergestellt". Er sei "stolz auf die unbezwingbare Stärkung" der Streitkräfte.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor "militärische Optionen" nicht ausgeschlossen, um Nordkorea daran zu hindern, sein Atom- und Raketenprogramm weiter zu entwickeln. Auch hatte der US-Präsident mit "Feuer und Wut" gedroht, was Sorgen vor einem verheerenden bewaffneten Konflikt anfachte.

Vereinte Nationen halten sich zurück

Die Explosion vom Sonntag sei fünf bis sechs Mal stärker gewesen als beim vorangegangenen Atomwaffentest im September 2016, sagte der Direktor der für Erdbebenmessungen zuständigen südkoreanischen Meteorologischen Behörde, Lee Mi-sun. Damit handle es sich um den stärksten bisher gemessenen Test. Lee korrigierte aber auch erste Angaben seiner Behörde nach unten. Die ersten Berechnungen hatten noch von einer Explosion gesprochen, deren Sprengkraft 9,8 Mal stärker gewesen sei als beim letzten Atomwaffentest vor einem Jahr.

Die Vereinten Nationen bestätigten einen Atomtest vorerst nicht. Es seien in Nordkorea unübliche seismische Aktivitäten festgestellt, teilte die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) am Sonntag in der Früh in Wien mit. Die Geräte der Messstationen hätten allerdings Erschütterungen ermittelt, die mit einem sechsten unterirdischen Atomversuch Nordkoreas erklärt werden könnten. Experten würden das Ereignis nun analysieren und noch im Laufe des Sonntags Auskunft darüber geben.

Der befürchtete Atomversuch folgte auf den Test vergangene Woche mit einer Rakete, die über Japan geflogen war. Die USA beraten gerade mit Japan oder auch den Mitgliedern im Weltsicherheitsrat über neue Sanktionen und Gegenmaßnahmen. Peking spielt hier eine wichtige Rolle, weil rund 90 Prozent des Handels mit dem isolierten Land über China läuft.

(Ag./Red)