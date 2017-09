Schweres Beben in Nordkorea - möglicherweise Atomtest

Nordkorea hat möglicherweise einen neuen Atomtest vorgenommen. Die chinesische Erdbebenwarte berichtete am Sonntag von einem Beben der Stärke 6,3 im Nordosten des abgeschotteten Landes. Auslöser sei vermutlich eine Explosion. Die amerikanische Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens zunächst mit 5,6 in einer Tiefe von zehn Kilometern an. Wenig später wurde ein weiteres Beben der Stärke 4.6 gemessen.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete unter Berufung auf das Präsidialamt ebenfalls, es könne sich um den sechsten Atomtest des Nordens handeln. Epizentrum des Bebens sei der Bezirk Kilju gewesen, wo das Atomtestgelände liegt, hieß es unter Berufung auf Behörden.

Die Regierung in Seoul habe eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats angesetzt. Nordkoreas Staatsmedien hatten vor dem Beben gemeldet, das Land habe eine neue Wasserstoffbombe entwickelt.

