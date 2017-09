TV-Duell: Schulz warf Merkel Fehler in der Flüchtlingspolitik vor

Zum Auftakt des einzigen Fernsehduells vor der deutschen Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seinen Vorwurf gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) relativiert, sie unternehme mit ihrer inhaltsarmen Politik einen "Anschlag auf die Demokratie". Dies sei eine "harte und zugespitzte Formulierung" gewesen, die er so nicht noch einmal sagen würde, sagte er am Sonntag. Er habe zum Ausdruck bringen wollen, "dass man die Demokratie nicht im Schlafwagen voranbringt", sagte Schulz weiter. Kontroverse Debatten seien das "Salz in der Demokratie". Die Verweigerung von politischen Debatten stärke "vor allem die rechten Ränder".

In der Anfangsphase des TV-Duells war vor allem die Migrationskrise Thema. Schulz hat der Kanzlerin dabei Fehler in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Merkel hätte auf dem Höhepunkt der Krise im Sommer 2015 die europäischen Partner früher einbinden müssen, sagte Schulz am Sonntagabend.

Nur weil die Kanzlerin dies nicht getan habe, könnten sich heute etwa Ungarn und Polen bei der Aufnahme der Menschen aus der Verantwortung stehlen. Merkel konterte, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sei von Anfang an nicht bereit gewesen, in der Krise zusammenzuarbeiten.

"Es musste entschieden werden"

Merkel rechtfertigte die Grenzöffnung für in Ungarn festsitzende Flüchtlinge im September 2015. "Es musste entschieden werden", erklärte sie. Der österreichische Bundeskanzler (Werner Faymann, Anm.) habe sie angerufen, dass die Menschen zu Fuß über die Grenze kommen würden. Die Situation sei sehr dramatisch gewesen.

Sie räumte aber Versäumnisse vor der Krise ein. Die deutsche Bundesregierung habe sich zu wenig um die Flüchtlingslager in der Türkei und etwa in Jordanien und dem Libanon gekümmert. Das Abkommen mit der Türkei sei dann aber die richtige Antwort gewesen: "Ich halte es nach wie vor für absolut richtig." Schulz betonte, er könne jedenfalls nicht dazu raten, alles noch einmal genauso zu machen wie 2015.

Schulz kündigte an, als Kanzler einen härteren Kurs gegen die Türkei fahren zu wollen. "Wenn ich Kanzler bin, werde ich die Beitrittsverhandlungen mit der EU abbrechen", sagt sie. Das Verhalten der Türkei lasse keine andere Wahl, obwohl er sich lange für den EU-Beitritt ausgesprochen habe. "Hier sind alle roten Linien überschritten. Der Punkt ist beendet."

Schulz hofft auf Unentschlossene

Trotz des Umfragerückstands der SPD sieht Schulz weiterhin Chancen für einen Stimmungswandel. "Jeder zweite Bürger hat sich noch nicht entschieden", sagte er. Nun wolle er den gemeinsamen Auftritt mit Merkel dazu nutzen, "die Fragen der Menschen zu beantworten".

Beim TV-Duell (20.15 Uhr) werden Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel 90 Minuten lang ihre Positionen zu den Themen Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit austauschen. Merkel und Schulz werden von vier Journalisten der Sender ARD, ZDF, RTL und Sat.1 befragt. Diese übertragen das TV-Duell auch live. Im Vorfeld hatten die SPD und Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender dem Kanzleramt vorgeworfen, die Bedingungen und Regeln für die Sendung diktiert zu haben. Die Sender hatten sich zudem ein zweites Duell gewünscht, was Merkel aber ablehnte.

(APA/dpa)