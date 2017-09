Deutschland: Der Kampf um den Platz an Merkels Seite

Berlin. „Es hat sich angefühlt wie die Wartezeit im Einwohnermeldeamt“, spottet Christian Lindner nach dem TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz. Der FDP-Chef beobachtete „Szenen einer alten Ehe“.

Das TV-Duell lief für die Kleinparteien gut. Erstens, weil Schulz im großkoalitionären Korsett gefangen war – und nur stellenweise den Kontrast zwischen CDU und SPD scharf stellen konnte. Das Los des Juniorpartners. Die Konkurrenz kann sich jetzt profilieren. Zweitens, weil sich die Hoffnungen der SPD auf eine Wende durch das TV-Duell in diesem Wahlkampf zerschlagen haben. Die in Umfragen enteilte Kanzlerin verliert inzwischen nicht einmal mehr TV-Duelle, eine ihrer schlechtesten Disziplinen. Lindner trommelt nun landauf, landab, dass das Duell um Platz eins entschieden ist. Es fällt dann mehr Aufmerksamkeit für die Kleinparteien ab, die sich heute Abend inklusive CSU einen Fünfkampf in der ARD liefern wollten. Auf die Bühne zu Merkel und Schulz ließ man sie nicht. Die Kanzlerin gestattet ein Duell pro Wahlkampf mit dem SPD-Herausforderer. Mehr nicht.

Deutschland mag durch diesen Wahlkampf schlafwandeln. Dabei bietet er maximale Spannung – bloß eine Etage tiefer, im Kampf um Platz drei. In den jüngsten Umfragen trennen die vier Anwärter nur bis zu drei Prozentpunkte: Die als Koalitionspartner ausgeschlossene AfD kommt auf acht bis elf Prozent, die FDP auf acht bis zehn Prozent. Beiden gelingt dies ohne die Bühne des Bundestags. Das zeigt, dass rechts der Mitte durchaus etwas in Bewegung geraten ist. Die Linkspartei wird auf neun, die schwächelnden Grünen werden auf acht Prozent taxiert. Für die SPD (22–24 Prozent) gibt es keine Machtoption. Wer an Merkels Seite regieren darf (Union: 37–39 Prozent), hängt von ein paar Prozentpünktchen ab. Am Freitag ging sich Schwarz-Gelb in einer Umfrage aus, am Samstag nicht mehr. Es wäre die Koalition der Wahl für die Union, auch wenn die FDP diesmal eine teure Braut wäre. Sie will keinesfalls erneut als Anhängsel der Union gelten.

Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb?

Die Grünen haben sich personell für Schwarz-Grün gerüstet, mit ihrem bürgerlichen Spitzenduo: Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt. CSU-Chef Horst Seehofer erklärt zwar, die Grünen wären „kein angenehmer Partner“. Aber vorstellen könnte er sich eine solche Koalition inzwischen schon.

Ein paar Hürden gebe es schon, etwa die Flüchtlingspolitik oder das Aus für den Verbrennungsmotor, das die Grünen für 2030 fordern. Zudem müssten die Kleinparteien in den Umfragen noch zulegen, in denen sich zumeist nur eine Neuauflage der Großen Koalition ausgeht – oder ein „Jamaika-Bündnis“ (Union-FDP-Grüne), das in der CDU seine Anhänger hat. Widerstand kommt vom linken Flügel der Grünen und aus Bayern. Ein Vierparteienbündnis wäre schwierig, heißt es dort. CDU und CSU sind ja zwei Parteien.

Eine Neuauflage der Großen Koalition hat Schulz im TV-Duell auch nicht ausgeschlossen. Und Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) stichelte nach der Konfrontation: „Wir haben heute die Bewerbungsrede eines künftigen Außenministers bei der amtierenden Kanzlerin gesehen.“ Fällt die SPD hinter ihr Ergebnis aus 2013 zurück (25,7 Prozent), wird Schwarz-Rot aber schwierig. Die Koalition mit Merkel wäre dann als parteischädlich gebrandmarkt. In der FDP empfand man das einst nicht anders.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2017)