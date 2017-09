Trump will Entscheidung über illegal eingereiste Kinder bekanntgeben

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag eine Grundsatzentscheidung über die Aufenthaltsrechte illegal ins Land gelangter Kinder bekanntgeben. Den Termin nannte Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders am vergangenen Freitag. Trump will entscheiden, ob ein Dekret aus der Amtszeit seines Vorgängers Barack Obama, das Programm Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), Gültigkeit behält.

Es sieht vor, dass Einwanderer eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erhalten können, die mit weniger als 16 Jahren ohne gültige Papiere in die USA gelangt sind.

Dutzende US-Konzernchefs forderten Trump auf, an der Daca-Aufenthaltsregelung festzuhalten. Schätzungsweise 800.000 Menschen sind von der anstehenden Entscheidung Trumps betroffen.

(APA/AFP)