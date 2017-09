Syrische Regierungstruppen durchbrechen IS-Belagerungsring

Nach fast drei Jahren haben syrische Regierungstruppen einen Belagerungsring der IS-Terrormiliz im Osten des Landes durchbrochen. Die Regierungskräfte hätten die vom IS eingeschlossene Enklave in der Stadt Deir ez-Zor erreicht, meldete das syrische Staatsfernsehen am Dienstag.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, es sei gelungen, einen Korridor zu den belagerten Einheiten zu öffnen. Die Provinz Deir ez-Zor (Deir Essor) gehört zu den Hochburgen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien. In der Stadt waren aber bisher auch Truppen der Regierung in zwei Enklaven eingeschlossen.

(APA/dpa)