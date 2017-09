Ägypten: „Sie haben de facto freie Hand, jeden zu foltern“

Kairo. Die Häscher kamen in Zivil. Khaled wollte gerade von der Arbeit nach Hause fahren, als er auf der Straße festgenommen wurde. Bereits bei der Ankunft in der Zentrale der Staatssicherheit von Alexandria wurde er durchgeprügelt. Dann beschuldigten ihn die beamteten Schläger, er habe im Vorjahr an Angriffen auf Polizeiautos teilgenommen.

„,Legen Sie ein Geständnis ab oder müssen wir Gewalt anwenden‘ war die erste Frage in dem Verhör“, erinnert sich der 29-Jährige. „Ich weiß von nichts, ich weiß nicht, wovon Sie reden“, entgegnete er. Sofort riss ihm einer die Kleider vom Leib, zehn Tage lang wurde er bestialisch gequält, bis er am Ende vor laufender Kamera das „Geständnis“ verlas, er habe auf Befehl der Muslimbruderschaft Polizeiwagen in Brand gesteckt.

Als er am 11. Tag zum ersten Mal der Staatsanwaltschaft vorgeführt wurde und angab, er sei gefoltert worden, entgegnete ihm der Jurist, er sehe keine Spuren von Misshandlungen, Khaled sei in bester Gesundheit. „Das geht mich alles nichts an“, fuhr der Staatsanwalt fort. Dann drohte er dem Gefangenen, wenn er das Geständnis nicht vor ihm wiederhole, werde er ihn zu den Folterern zurückschicken.

Man ist „völlig ausgeliefert“

Nach 15 Monaten Untersuchungshaft im berüchtigten Borg-al-Arab-Gefängnis kam Khaled schließlich frei, ohne dass eine Anklage erhoben wurde. Seitdem ist er untergetaucht aus Angst, erneut verhaftet zu werden. „Du bist denen völlig ausgeliefert“, sagt der Gemarterte. Und er weiß, keiner seiner Peiniger wird je zur Rechenschaft gezogen.

Khaled, dessen Name eigentlich anders lautet, ist einer von 19 Opfern, deren Schicksal Human Rights Watch (HRW) in seinem neuen, 63-seitigen Bericht „Wir machen hier unvernünftige Dinge – Folter und Staatssicherheit im Ägypten von Sisi“ dokumentiert. In den Gefängnissen und Polizeistationen werde so flächendeckend gefoltert, dass diese Praxis wahrscheinlich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen ist, schreibt die Organisation. „Präsident Sisi hat der Polizei und der Staatssicherheit de facto freie Hand gegeben, jeden zu foltern, den sie wollen“, erklärte Joe Stork, Vize-Direktor für den Mittleren Osten bei HRW, und fügte hinzu: „Die Straffreiheit für den systematischen Einsatz von Folter lässt den Bürger keine Hoffnung auf Gerechtigkeit.“

Egal ob in Oberägypten, in Kairo oder im Nildelta – die Methoden sind im ganzen Land identisch. Zuerst werden die Gefangenen mit Elektroschocks an den Ohren, Lippen oder Genitalien gequält und mit Eisenstangen verprügelt, eine Tortur, die oft Stunden oder Tage dauert. Wer dann kein falsches Geständnis unterschreibt, wird mit verdrehten Armen aufgehängt, was höllische Schmerzen verursacht und manchmal die Armgelenke auskugelt. Anderen werden Fingernägel ausgerissen, oder sie werden zu menschlichen Knäuel verschnürt an Eisenstangen gekettet.

Trotzdem bestreitet das ägyptische Regime – angefangen von Präsident Sisi über seinen Außenminister und Innenminister bis zur Riege der regierungstreuen Abgeordneten – immer wieder kategorisch, dass in dem Land regelmäßig gefoltert werde. Anders urteilt das UN-Komitee gegen Folter. Die vorliegenden Fakten „führen zu der unausweichlichen Schlussfolgerung, dass Foltern in Ägypten systematische Praxis ist“, heißt es im jüngsten Bericht des Gremiums.

Obendrein wirft UN-Menschenrechtskommissar Zeid bin Ra'ad al-Hussein den Machthabern vor, durch die hohe Zahl von Gefangenen, das Folterunwesen und die willkürlichen Verhaftungen eine neue Generation von Radikalen heranzuzüchten. „Die Gefängnisse sind eine Brutstätte für Extremisten geworden“, erklärte der UN-Diplomat, „sie sind eine Schule für Verbrechen und Terrorismus“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2017)