Israel: Sara Netanyahu vor Gericht?

Auf die Frau des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu, Sara, dürfte bald eine Anklage zukommen. Medienberichten zufolge bereitet Staatsanwalt Avichai Mandelblit eine derartige Anklage vor, denn Sara Netanyahu wird vorgeworfen, Steuergelder veruntreut zu haben. Konkret soll sie über 100.000 Dollar für private Essen und Catering-Leistungen ausgegeben haben.

In einer ersten Facebook-Stellungnahme bezeichnete der israelische Premier die Vorwürfe als "absurd und ohne Grundlage". Für Sara Netanyahu gebe heßt es in der Mitteilung des Justizministeriums. Vor kurzem hatte sich Sara Netanyahu einem Lügendetektortest unterzogen, um den Verdacht aus der Welt zu schaffen. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt.

Allerdings trauchten Vorwürfe eines verschwenderischen Lebensstils bereits in der Vergangenheit auf. So soll Sara Netanyahu jahrelang Tausende Schekel für Flaschenpfand persönlich einbehalten haben. Die Flaschen selbst sollen mit Staatsgeldern gekauft worden sein. Damals gab Netanyahus Anwalt an, dass das Geld an die Angestellten zugute gekommen sei.

Auch gegen den Ministerpräsidenten selbst sind Verfahren anhängig. In einem Fall geht es um den Verdacht der Annahme von Geschenken wohlhabender Anhänger, in einem anderen Fall um unerlaubte Einflussnahme auf die Presseberichterstattung.

(Reuters/red./APA)