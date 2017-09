Human Rights Watch wirft Malis Armee schwere Übergriffe vor

Die Menschenrechtsorganisation Human Righs Watch (HRW) hat den Streitkräften der Sahel-Staaten Mali und Burkina Faso schwere Übergriffe im Kampf gegen Jihadisten vorgeworfen. Unter dem Vorwand des Anti-Terror-Kampfs setze die malische Armee auf außergerichtliche Tötung, das Verschwindenlassen von Menschen, Folter und willkürliche Festnahmen, kritisiert HRW in einem am Freitag vorgelegten Bericht.

Im benachbarten Burkina Faso hätten Soldaten mutmaßliche Islamisten zu Tode geprügelt. Malis Armee wird derzeit von deutschen Bundeswehr-Soldaten und Soldaten aus anderen EU-Länder ausgebildet. In Mali hat die deutsche Bundeswehr über tausend Soldaten stationiert - mehr als in jedem anderen Einsatzland außerhalb der Nato. Mit rund 150 Soldaten beteiligt sie sich an der EU Mission EUTM Mali, die die Ausbildung der malischen Armee zum Ziel hat. Weitere 920 deutsche Bundeswehrsoldaten sind in der UNO-Mission Minusma aktiv.

Die Menschenrechtsverletzungen der malischen Armee seien kontraproduktiv und gäben den jihadistischen Gruppierungen weiteren Auftrieb, warnte die Sahel-Expertin von HRW, Corinne Dufka: "Die perverse Logik der Folter, des Tötens und des Verschwindenlassens im Namen der Sicherheit treibt den Kreislauf von Gewalt und Missbrauch in Mali weiter an."

Verschwinden von 27 Menschen dokumentiert

HRW berichtete von drei Gräbern in Mali, in denen die sterblichen Überreste von 14 mutmaßlichen Jihadisten bestattet worden seien. Die Organisation dokumentierte zudem das Verschwinden von 27 Menschen. Sie zitierte Zeugen, die von Fesselungen, Schlägen und Verbrennungen in der Obhut malischer Soldaten berichteten. In Burkina Faso habe die Armee im Juni rund 70 Menschen festgenommen, denen sie die Mitgliedschaft in einer radikalislamischen Gruppierung vorgeworfen habe. Die Verdächtigen seien so schwer misshandelt worden, dass zwei von ihnen gestorben seien.

Die Sahel-Staaten gelten als Hochburg jihadistischer Gruppierungen. Mali und Burkina Faso arbeiten derzeit mit den Nachbarländern Tschad, Mauretanien und Niger am Aufbau einer grenzüberschreitenden Anti-Terror-Truppe.

(APA/AFP)