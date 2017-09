Merkel wirbt für Wahlbeteiligung und warnt vor Rot-Rot-Grün

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für eine hohe Beteiligung an der Bundestagswahl geworben. "Wir müssen um Jeden und Jede kämpfen, damit sie zur Wahl gehen", sagte Merkel am Samstag in Reutlingen auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen CDU. Wahlrecht sei Mitbestimmungsrecht über die Zukunft Deutschlands.

"In diesem Sinne sollten wir möglichst viel Wählerinnen und Wähler überzeugen", forderte die CDU-Chefin. Hintergrund sind mehrere Initiativen zur Beteiligung an der Bundestagswahl und die Einschätzung, dass eine hohe Beteiligung wie bei den Landtagswahlen zulasten der AfD gehen könnte. Die rechtspopulistische Partei hat laut Umfragen erstmals Chancen, in den Bundestag einzuziehen.

Merkel forderte die SPD auf, ein Bündnis mit der Linkspartei auszuschließen. "Ich sage klar und deutlich: Rot-Rot-Grün ist schlecht für unser Land. Unser Land kann sich keine Experimente erlauben, schon gar nicht in so unruhigen Zeiten wie diesen", sagte sie. "Unser Land braucht in Zukunft vor allem Stabilität und Sicherheit." Im Übrigen sei die Wahl nicht entschieden, auch wenn die Union "gute Chancen" habe. Die CDU habe "keine Stimme zu verschenken", sagte sie. Hintergrund ist dabei vor allem die Konkurrenz der FDP, die laut Umfragen ebenfalls wieder Chancen hat, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen.

Schulz will zweites TV-Duell

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Merkel zu einem zweiten TV-Duell aufgefordert. "Liebe Frau Merkel, das sage ich Ihnen hier aus Saarlouis, ich bin gerne bereit, wenn Sie wollen, morgen zu einem neuen Duell", sagte er am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung.

"Da können wir über die Situation der Bundesrepublik Deutschland ja offen diskutieren", sagte er unter Hinweis auf das Bedauern Merkels, bei dem TV-Duell am vergangenen Wochenende sei nicht über Digitalisierung gesprochen worden.

Schulz erklärte, die von der Großen Koalition erzielten sozialen Errungenschaften seien gegen den Widerstand der Union beschlossen worden. Dazu zähle der Mindestlohn, die Rente mit 63 und die Ehe für alle. Dagegen hätten CDU und CSU eine Verschärfung der Mietpreisbremse, die Gleichstellung der Löhne von Festangestellten und Leiharbeitern sowie den Rechtsanspruch auf eine Rückkehr von Teilzeitarbeit in Vollzeitarbeit gestoppt. Schulz bezweifelte zudem, dass Merkel sich an ihre Zusage halten werde, das Renteneintrittsalter nicht auf 70 Jahre zu erhöhen.

(APA/Reuters)