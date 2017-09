UETD-Sprecher Aktaş: "Strache ist wählbar"

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, hat kürzlich den Deutschtürken ausgerichtet, sie sollen bei der Bundestagswahl „antitürkische“ Parteien – er meinte wohl CDU, SPD und Grüne – nicht wählen. Wie förderlich ist so eine Ansage?



Ramazan Aktaş: Er hat seine Meinung gesagt, ich sehe da nichts Schlechtes. Genau so wie Cem Özdemir (Deutscher Grünen-Chef, Anm.) bei dem Verfassungsreferendum im April gesagt hat, die Deutschtürken sollen mit „Nein“ stimmen.



Wir haben hier auch Wahlen. Hat so eine Aussage auch Auswirkungen in Österreich?



Natürlich. Ich weiß nur, wen ich nicht wähle. Ich habe bisher verschiedene Parteien gewählt. Aber wenn es um die Türkei oder Muslime geht, werden alle Parteien dunkelblau.



Das heißt, Kurz, Kern und Lunacek oder Pilz wählen Sie nicht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.09.2017)