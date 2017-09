Macron bedauert "Faulenzer"-Wortwahl "überhaupt nicht"

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat seine Bezeichnung von Reformgegnern als "Faulenzer" verteidigt. Er bedaure seine Wortwahl "überhaupt nicht", sagte Macron am Montag bei einem Besuch in der südfranzösischen Stadt Toulouse. Er habe auf all jene abgezielt, "die denken, dass man sich in Europa und Frankreich nicht bewegen soll".

Seine Äußerungen seien indes "verzerrt" worden, um "falsche Polemiken" auszulösen, sagte Macron. Er hatte am vergangenen Freitag bei einem Besuch in Athen bekräftigt, sich trotz Kritik und Widerstand nicht von seiner Reformpolitik abbringen zu lassen: "Ich werde absolut entschlossen sein, ich werde weder vor den Faulenzern, noch den Zynikern, noch den Extremen zurückweichen."

"Macron mag die Franzosen nicht"

Zwar sagte der sozialliberale Staatschef nicht, wen genau er mit "Faulenzern" meint. Mit seiner Wortwahl entfachte er aber, kurz vor einem Protesttag gegen seine umstrittene Arbeitsmarktreform am Dienstag, einen Sturm der Entrüstung. Philippe Martinez, der Chef der Gewerkschaft CGT, die an vorderster Front gegen die Arbeitsmarktreform kämpft, äußerte sich "empört". Der unterlegene linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Melenchon sagte: "Macron mag die Franzosen nicht."

Macron hatte schon in der Vergangenheit mit provokativen Äußerungen für Aufsehen gesorgt. In seiner Zeit als französischer Wirtschaftsminister herrschte er einen Gewerkschaftsaktivisten an, wer sich einen Anzug leisten wolle, müsse dafür arbeiten. Vor wenigen Wochen sagte Macron, die Franzosen würden Reformen "verabscheuen".

Internationale Züge sollen planmäßig fahren

Bei der Protestwele am Dienstag sind Behinderungen bei Pariser Vorortzügen und RER-Schnellbahnen zu erwarten, teilte die Bahngesellschaft SCNF mit. Der nationale und internationale Fernverkehr mit TGV-, Thalys- und Eurostar-Hochgeschwindigkeitszügen solle hingegen normal laufen. Auch bei der Pariser U-Bahn werden keine Auswirkungen erwartet, teilte die Nahverkehrsgesellschaft RATP mit.

Von den größten Gewerkschaften hatte nur die linke CGT Proteste angekündigt. Die als gemäßigt geltende CFDT und die Force Ouvrière (FO) schlossen sind laut Medienberichten nicht an; einzelne regionale Einheiten könnten aber an Protesten teilnehmen.

Frankreich leidet seit Jahren unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Sie liegt bei rund zehn Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Regierung des konservativen Premiers Edouard Philippe hatte die Arbeitsmarktreform Ende August vorgestellt. Unter anderem sollen Entschädigungen für ungerechtfertigte Kündigungen gedeckelt werden.

(APA)