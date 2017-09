Russland: Syrische Truppen kontrollieren 85 Prozent des Landes

Die Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad haben nach russischen Angaben inzwischen 85 Prozent des Staatsgebiets wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Dort seien alle Aufständischen geschlagen oder vertrieben, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag den Chef der russischen Truppen in Syrien, Alexander Lapin.

Kämpfer der Extremistenorganisation "Islamischer Staat" (IS) kontrollierten noch rund 27.000 Quadratkilometer. Die an der Seite Assads kämpfende libanesische Hisbollah-Miliz verkündete gar den Sieg in dem über sechsjährigen Bürgerkrieg. "Wir haben den Krieg (in Syrien) gewonnen, ... es gibt nur noch vereinzelte Gefechte", zitierte die Zeitung "Al-Akhbar" Hisbollah-Chef Sajjed Hassan Nasrallah. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt und kämpft mit mehreren tausend Mann aufseiten der Regierungstruppen. Präsident Assad hatte in einer Fernsehansprache im August erklärt, der Sieg zeichne sich ab, der Kampf sei aber noch nicht zu Ende.

Erst in den vergangenen Tagen haben die syrische Armee und von den USA unterstützte Rebellen in getrennten Einsätzen die IS-Miliz in der Region Deir ez-Zor (Deir al-Zor) im Osten des Landes angegriffen. Ziel der Offensive ist es, den IS aus den Gebieten nördlich und östlich des Euphrats zu vertreiben, die nahe der Grenze zum Irak liegen.

(APA/Reuters)