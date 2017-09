Heiner Geißler: „Er war einer unserer Besten“

Berlin. Zum Requiem für Helmut Kohl, seinen politischen Lebensmenschen und späteren Intimfeind, hatte sich Heiner Geißler, gebeugt und gezeichnet von seiner Krankheit, am 1. Juli noch in den Dom zu Speyer geschleppt, um dem Altkanzler die letzte Ehre zu erweisen. Der streitbare Weggefährte, ein Vordenker und Quergeist, war nur ein Monat älter als sein Landsmann aus der Pfalz – und er hat ihn um knapp vier Monate überlebt.

Zwei Wochen vor den Bundestagswahl ist der langjährige CDU-Generalsekretär und Ex-Familienminister im Alter von 87 Jahren gestorben, und der Polit-Betrieb in Berlin hielt in der Endphase des Wahlkampfs kurz inne. Quer durchs politische Spektrum, von der Union über SPD-Außenminister Sigmar Gabriel bis zu Oskar Lafontaine, würdigten die Parteien die Verdienste Geißlers. „Intellektuell brillant, Politik aus Grundsätzen gestaltend und scharf in der Debatte. Er war einer unserer Besten.“ Dies rief ihm sein Parteifreund Armin Laschet, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, via Twitter hinterher.

Ursprünglich wollte Geißler, später profilierter Sozialpolitiker, Jesuit werden. Nach vier Jahren trat er indes aus dem Orden aus: „Ich habe gemerkt, dass ich mindestens ein Gelübde nicht halten kann. Armut war es nicht.“ An Helmut Kohls Seite machte er Karriere – erst in Mainz, danach in Bonn. Zwei Mal führte Geißler, ein Bergfex, die Union zu Wahlsiegen, ehe er sich mit dem Kanzler überwarf. Beim Bremer Parteitag 1989, zwei Monate vor dem Mauerfall, zettelte er einen Putsch gegen den autokratischen Partei- und Regierungschef an – und landete, nachdem die Revolte in sich zusammengebrochen war, in der politischen Wüste.

Der scharfzüngige Rhetoriker und Polemiker etablierte sich als Parlamentarier, als Schlichter in Konflikten wie um den Stuttgarter Bahnhof und als Stammgast in den Polit-Talkshows. Als Querkopf mengte er sich in den politischen Diskurs ein, als Mitglied der Anti-Globalisierungsbewegung Attac ließ er aufhorchen. Heiner Geißlers Stimme wird fehlen. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2017)