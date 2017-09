Brexit: May gewann wichtige Abstimmung

London. Die britische Premierministerin Theresa May darf aufatmen. In der Nacht auf Dienstag stimmte das Unterhaus mit 326 zu 290 Stimmen für ein Gesetz, mit dem nach dem Brexit ein Rechtsvakuum verhindert werden soll. Das Aufatmen wird allerdings nur kurz sein. Denn das Gesetz geht nun in Ausschussberatungen, wo nicht weniger als 157 Änderungsanträge eingebracht wurden. Sie reichen von substanziellen Veränderungen wie der weiteren Gültigkeit der EU-Grundrechtscharta bis zu reinen Formalitäten.

Mit dem Gesetz wird vorerst der EU-Rechtsbestand in britisches Recht übertragen. Danach sollen scheibchenweise alle Bestimmungen, die vom Brexit betroffen sind, angepasst werden. Da es sich um Tausende handelt, will die Regierung die Gesetzgebungsgewalt. Es entsteht damit die groteske Situation, dass der EU-Austritt, der von seinen Befürwortern mit dem Argument gefordert wurde, dem Parlament die Souveränität zurückzugeben, zu dessen Entmachtung führt.

Selbst konservative Abgeordnete wie der frühere Generalanwalt Dominic Grieve nannten das Gesetz eine „Monstrosität“. Der Brexit-Sprecher der oppositionellen Labour Party, Keir Starmer, warf der Regierung einen „Griff nach der Macht“ vor. Dennoch stimmten sieben Labour-Abgeordnete mit der Regierung, während die Konservativen ihre Reihen dicht hielten. Grieve begründete sein Verhalten: „Das Gesetz ist notwendig, wenn wir die EU nicht im Chaos verlassen wollen. Aber das heißt nicht, dass es nicht novelliert werden kann.“

Ehe die Brexit-Verhandlungen fortgesetzt werden, stellte die Regierung gestern ein neues Positionspaper vor, in dem London „eine Fortsetzung der tiefen und umfassenden Sicherheitszusammenarbeit“ anbot. (gar)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2017)