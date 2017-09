Deutschland-Wahl: Künstler und Autoren werben für SPD

Kurz vor der deutschen Bundestagswahl am 24. September haben zahlreiche Künstler und Autoren zur Wahl der SPD und ihres Kanzlerkandidaten, Martin Schulz, aufgerufen. Mit dem 61-jährigen ehemaligen Bürgermeister der Stadt Würselen in Nordrhein-Westfalen und EU-Parlamentspräsidenten (2012 bis Jänner 2017) könne bei der Bundestagswahl die "Weiter so"-Politik von Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) beendet werden, heißt es in dem von dem deutschen Grafiker Klaus Staeck und dem Autor Johano Strasser initiierten Aufruf.

Der SPD-Vorsitzende trete für mehr Gerechtigkeit im eigenen Land und gegenüber den Nachbarländern ein und sei neuen Herausforderungen gewachsen. Er biete rechten Populisten mit klaren Worten die Stirn, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Aufruf.

Schauspieler und Spaßmacher

Zu den bisher rund 1100 Unterstützern der "Aktion für mehr Demokratie" gehören Schauspieler wie Iris Berben, Natalia Wörner, Hannelore Hoger und Burghart Klaußner, der "Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel, der Moderator und TV-Spaßmacher Klaas Heufer und die österreichische Autorin Eva Menasse, die seit vielen jahren in Berlin lebt.

(dpa)