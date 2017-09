Merkel will im Falle eines Wahlsiegs vier Jahre Kanzlerin bleiben

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Absicht bekräftigt, im Falle eines Wahlsiegs für volle vier Jahre Regierungschefin und CDU-Vorsitzende zu bleiben. Sofern die Gesundheit es zulasse, habe sie das vor, sagte Merkel am Donnerstag in einer Wahlsendung im ZDF. "Ich habe die Absicht, den Willen und sage das, so weit es in meiner Macht steht, zu."

Merkel kann den Umfragen zufolge damit rechnen, nach der Bundestagswahl ihre vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin anzutreten. In der Vergangenheit hatte es wiederholt Spekulationen darüber gegeben, dass sie den Posten vor Ablauf der Legislaturperiode abgeben könne.

Pensionistin gibt Merkel Kontra

Merkel wurde in der TV-Debatte beim Thema Altersarmut in Deutschland von Bürgern beschimpft. Als die CDU-Chefin die umstrittene Riester-Rente gegen Vorwürfe einer Krankenhaus-Reinigungskraft im Publikum verteidigte, hielt ihr eine weitere Frau vor, die Antwort sei eine Unverschämtheit: "Das ist ein Witz, was sie erzählen."

Die Reinigungskraft hatte zuvor gesagt, einen Riester-Vertrag zur Aufstockung ihrer Pension würde sie niemals abschließen: "Da ist nur Riester von reich geworden." Die Frau hatte auch geschildert, dass sie nach über 40 Jahren demnächst mit einer Pension von 654 Euro aus der Arbeit scheiden werde und Merkel gefragt, warum in Deutschland nicht sichergestellt werden könne, dass es keine Altersarmut gebe.

Merkel sicherte in der Debatte ferner zu, dass Deutschland sein Klimaschutzziel bis 2020 schaffen wird. "Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel einhalten. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass bis 2020 in Deutschland 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Zuletzt hatten Experten für die Regierung ermittelt, dass es nur gelingen werde, den CO2-Ausstoß um 33,7 bis 37,5 Prozent zu verringern. Fachleute der Denkfabrik Agora Energiewende hatten sogar ausgerechnet, dass Deutschland sein Ziel noch deutlicher verpassen wird.

Liebeserklärung an Angela Merkel

Ein syrischer Flüchtling hat die TV-Debatte mit der deutschen Kanzlerin für eine Liebeserklärung an Merkel genutzt. Der junge Mann, der nach eigenen Worten in Duisburg als Praxishelfer arbeitet, sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel": "Bevor Sie meinen Namen kennen: Ich liebe Sie."

Als er lachend nachschob, seine Frau werde das jetzt sehen, erwiderte Merkel: "Die wird schon verstehen, wie Sie's meinen." Der Syrer fuhr fort: "Die Frau Merkel ist die Beste nach meinem Papa und Mama, weil sie mit Herz arbeitet."

Ein afghanischer Flüchtling beklagte hingegen, er und seine Landsleute würden kaum mehr als Asylbewerber anerkannt. Er sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt worden, obwohl er als Journalist in seinem Land verfolgt werde. "Das BAMF arbeitet so schlecht", das wisse er aus seiner Erfahrung als Übersetzer bei Asylverfahren. "Warum bekommen alle Afghanen eine Ablehnung. Diese Unsicherheit macht uns richtig fertig." Er fügte in verzweifeltem Ton hinzu: "Warum ist das so? Wo sollen wir hingehen?"

Merkel sagte, 50 Prozent der afghanischen Asylwerber würden akzeptiert. "Wir können ja nicht jedem das Zeichen geben: Du musst nur nach Deutschland kommen, da wirst du schon angenommen. Wir müssen das schon abwägen." Sie verwies aber auch darauf, dass derzeit nur verurteilte Straftäter nach Afghanistan abgeschoben würden.

(APA/dpa)